рф має заплатити Україні десятки мільярдів євро за злочини – у ПАРЄ запропонували, як забрати гроші

російські державні активи мають бути використані для виплати Україні компенсацій після рішень Європейського суду з прав людини, сума яких потенційно може сягнути десятків або навіть сотень мільярдів євро. Про це заявив Комітет з правових питань Парламентської асамблеї Ради Європи, пише УНН.

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Йдеться про 2 міждержавні справи, порушені Україною проти росії. ЄСПЛ уже встановив відповідальність рф за серйозні порушення прав людини, пов'язані з її агресією, однак конкретний розмір "справедливої сатисфакції" ще не визначений.

У ПАРЄ зазначили, що через безпрецедентний масштаб завданої Україні шкоди компенсації можуть становити "мільярди, десятки мільярдів або сотні мільярдів євро".

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Після початку повномасштабного вторгнення було заморожено близько 260 млрд євро активів Центрального банку росії, з яких приблизно 210 млрд євро зберігаються в ЄС.

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Комітет ПАРЄ підтримав створення під егідою Ради Європи окремого механізму, який дозволив би використовувати ці кошти для виплати компенсацій Україні. У документі наголошується, що таке перепрофілювання російських державних активів може вважатися законним контрзаходом відповідно до міжнародного права.

Парламентарі також закликали держави забезпечити можливість виконання рішень ЄСПЛ проти росії на національному рівні, якщо москва відмовлятиметься добровільно виплачувати компенсації.

Окремо комітет запропонував створити та регулярно оновлювати список осіб, причетних до масштабних порушень прав людини, для можливого запровадження санкцій або подальшого судового переслідування.

Повний склад ПАРЄ має розглянути відповідний звіт 30 вересня.

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