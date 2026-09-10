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рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги

Киев • УНН

 • 10288 просмотра

ПАСЕ предлагает направить замороженные активы рф на компенсации Украине по решениям ЕСПЧ. Сумма может достигнуть сотен миллиардов евро.

рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги

российские государственные активы должны быть использованы для выплаты Украине компенсаций после решений Европейского суда по правам человека, сумма которых потенциально может достичь десятков или даже сотен миллиардов евро. Об этом заявил Комитет по правовым вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о 2 межгосударственных делах, возбужденных Украиной против россии. ЕСПЧ уже установил ответственность рф за серьезные нарушения прав человека, связанные с ее агрессией, однако конкретный размер "справедливой сатисфакции" еще не определен.

В ПАСЕ отметили, что из-за беспрецедентного масштаба причиненного Украине ущерба компенсации могут составить "миллиарды, десятки миллиардов или сотни миллиардов евро".

В Европе заблокированы сотни миллиардов российских активов

После начала полномасштабного вторжения было заморожено около 260 млрд евро активов Центрального банка россии, из которых примерно 210 млрд евро хранятся в ЕС.

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Комитет ПАСЕ поддержал создание под эгидой Совета Европы отдельного механизма, который позволил бы использовать эти средства для выплаты компенсаций Украине. В документе подчеркивается, что такое перепрофилирование российских государственных активов может считаться законной контрмерой в соответствии с международным правом.

Парламентарии также призвали государства обеспечить возможность исполнения решений ЕСПЧ против россии на национальном уровне, если москва будет отказываться добровольно выплачивать компенсации.

Отдельно комитет предложил создать и регулярно обновлять список лиц, причастных к масштабным нарушениям прав человека, для возможного введения санкций или последующего судебного преследования.

Полный состав ПАСЕ должен рассмотреть соответствующий отчет 30 сентября.

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Степан Гафтко

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