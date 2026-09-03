Условие для получения третьего транша помощи в размере €1,45 млрд — Кабмин направил в Раду четыре законопроекта

Сегодня правительство одобрило и направило в Верховную раду четыре законопроекта, необходимые для выполнения международных обязательств и привлечения внешнего финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Это часть обязательств Украины перед ЕС и МВФ и условие для получения третьего транша макрофинансовой помощи в размере €1,45 млрд, передает УНН.

Первое. Это упрощение администрирования НДС для ФЛП. Также будет повышен порог для внеплановых проверок по вопросам бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС — со 100 тыс. до 1 млн грн. Второе. Правила трансфертного ценообразования приводим в соответствие со стандартами ОЭСР и ЕС. Третье. Для рынков капитала предлагаем объединить ключевые учреждения в холдинговую структуру и предусмотреть привлечение международного стратегического инвестора через открытый конкурс. Четвертое. О повышении эффективности ВАКС путем введения единоличного рассмотрения гражданских дел о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства, а также административных дел о применении санкций