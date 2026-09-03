Условие для получения третьего транша помощи в размере €1,45 млрд — Кабмин направил в Раду четыре законопроекта
Киев • УНН
Кабмин одобрил четыре законопроекта для выполнения обязательств перед ЕС и МВФ. Они касаются НДС, трансфертного ценообразования, рынков капитала и ВАКС.
Сегодня правительство одобрило и направило в Верховную раду четыре законопроекта, необходимые для выполнения международных обязательств и привлечения внешнего финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Это часть обязательств Украины перед ЕС и МВФ и условие для получения третьего транша макрофинансовой помощи в размере €1,45 млрд, передает УНН.
Первое. Это упрощение администрирования НДС для ФЛП. Также будет повышен порог для внеплановых проверок по вопросам бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС — со 100 тыс. до 1 млн грн. Второе. Правила трансфертного ценообразования приводим в соответствие со стандартами ОЭСР и ЕС. Третье. Для рынков капитала предлагаем объединить ключевые учреждения в холдинговую структуру и предусмотреть привлечение международного стратегического инвестора через открытый конкурс. Четвертое. О повышении эффективности ВАКС путем введения единоличного рассмотрения гражданских дел о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства, а также административных дел о применении санкций
Он подчеркнул, что от совместной результативной работы правительства и парламента зависит поступление в бюджет значительной части из $29,5 млрд от международных партнеров.
Рассчитываем на поддержку Верховной радой правительственных законопроектов, необходимых для финансовой устойчивости государства и обеспечения потребностей обороны
Следующий транш МВФ для Украины под угрозой — Пидласа назвала причины02.09.26, 15:59 • 3866 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов из-за трех проваленных в Раде законов, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов. Он призвал народных избранников думать о выборах после войны и голосовать за решения на 30 миллиардов долларов.
Контекст
Украина продолжает выполнять программу сотрудничества с Международным валютным фондом, от которой зависит не только прямое финансирование со стороны МВФ, но и часть макрофинансовой помощи других международных партнеров, в частности Европейского союза.
Для прохождения очередного пересмотра программы Украина должна выполнять согласованные структурные маяки и другие обязательства. Часть из них требует решений Верховной рады, правительства или отдельных государственных органов. Невыполнение этих условий в установленные сроки может отсрочить следующие выплаты и повлиять на объемы внешнего финансирования государственного бюджета.