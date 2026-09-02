Следующий транш МВФ для Украины под угрозой — Пидласа назвала причины

Украина до конца года может получить около 1,66 млрд долларов бюджетного финансирования от Международного валютного фонда, однако следующий транш в настоящее время находится под угрозой из-за недостаточного прогресса в выполнении ряда обязательств, в частности по принятию необходимых законопроектов. Об этом 2 сентября сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа по итогам встречи с миссией МВФ в Киеве, передает УНН.

Детали

По словам Пидласы, во время встречи с представителями миссии МВФ одной из главных тем стало выполнение Украиной условий, необходимых для получения следующего транша.

"Вчера на встрече с миссией МВФ в Киеве основной темой разговора было то, что получение следующего транша — под угрозой. В частности, у нас недостаточный прогресс в части принятия законопроектов", — сообщила Пидласа.

Среди шагов, необходимых для получения финансирования, — подписание уже принятого законопроекта №15111-д о налогообложении цифровых платформ. По словам депутатки, в настоящее время одним из основных препятствий для этого стала поправка, касающаяся политически значимых лиц (PEP). Пидласа отметила, что эта норма может поставить под угрозу финансирование Украины со стороны Европейского Союза.

Кроме того, парламент должен принять сопутствующий изменениям в налогообложении международных посылок законопроект №15112-д.

Также среди необходимых решений Пидласа назвала изменения в законодательстве, касающиеся независимости Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и совершенствование процедур назначения ее членов.

Еще одно обязательство — назначение новых членов Счетной палаты.

"Это следующий отдельный шаг после создания конкурсной комиссии, которое вчера Рада не поддержала", — отметила Пидласа.

Помимо парламентских решений, правительство также должно внести в Верховную Раду еще три законопроекта. По словам депутатки, их принятие до конца текущего года не является обязательным условием, однако сами документы должны быть поданы в парламент.

Остальные структурные маяки в рамках программы МВФ предусматривают решения Кабинета министров или отдельных государственных органов.

Глава бюджетного комитета парламента также акцентировала внимание на том, что выполнение условий программы МВФ имеет значение не только для непосредственного получения средств от Фонда.

"Когда мы говорим о следующем транше МВФ, речь идет не только о $1,66 млрд бюджетного финансирования, поскольку выполнение программы сотрудничества с МВФ остается условием получения помощи от Европейского Союза", — подчеркнула Пидласа.

Контекст

Украина продолжает выполнять программу сотрудничества с Международным валютным фондом, от которой зависит не только прямое финансирование со стороны МВФ, но и часть макрофинансовой помощи других международных партнеров, в частности Европейского Союза.

Для прохождения очередного пересмотра программы Украина должна выполнять согласованные структурные маяки и другие обязательства. Часть из них требует решений Верховной Рады, правительства или отдельных государственных органов. Невыполнение этих условий в установленные сроки может отсрочить следующие выплаты и повлиять на объемы внешнего финансирования государственного бюджета.

Напомним

В начале июня 2026 года МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше в размере 690 млн долларов.