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Наступний транш МВФ для України під загрозою - Підласа назвала причини

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Україна може отримати від МВФ до $1,66 млрд до кінця року. Транш залежить від ухвалення законів і виконання структурних маяків.

Наступний транш МВФ для України під загрозою - Підласа назвала причини

Україна до кінця року може отримати близько 1,66 млрд доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду, однак наступний транш наразі перебуває під ризиком через недостатній прогрес у виконанні низки зобов’язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Про це 2 вересня повідомила голова бюджетного комітету ВРУ Роксолана Підласа за підсумками зустрічі з місією МВФ у Києві, передає УНН.

Деталі

За словами Підласої, під час зустрічі з представниками місії МВФ однією з головних тем стало виконання Україною умов, необхідних для отримання наступного траншу.

"Учора на зустрічі з місією МВФ в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу – під ризиком. Зокрема, в нас недостатній прогрес в частині ухвалення законопроєктів", – повідомила Підласа.

Серед кроків, необхідних для отримання фінансування — підписання вже ухваленого законопроєкту №15111-д щодо оподаткування цифрових платформ. За словами депутатки, наразі однією з основних перешкод для цього стала поправка, що стосується політично значущих осіб (PEP). Підласа зазначила, що ця норма може поставити під загрозу фінансування України з боку Європейського Союзу.

Крім того, парламент має ухвалити супровідний до змін в оподаткуванні міжнародних посилок законопроєкт №15112-д.

Також серед необхідних рішень Підласа назвала зміни до законодавства щодо незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і вдосконалення процедур призначення її членів.

Ще одне зобов’язання — призначення нових членів Рахункової палати.

"Це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії, яке вчора Рада не підтримала", – зазначила Підласа.

Крім парламентських рішень, уряд також має внести до Верховної Ради ще три законопроєкти. За словами депутатки, їх ухвалення до кінця поточного року не є обов’язковою умовою, однак самі документи мають бути подані до парламенту.

Решта структурних маяків у межах програми МВФ передбачають рішення Кабінету міністрів або окремих державних органів.

Голова бюджетного комітету парламенту  також закцентувала на тому, що виконання умов програми МВФ має значення не лише для безпосереднього отримання коштів від Фонду.

"Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про $1,66 млрд бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу", – підкреслила Підласа.

Контекст

Україна продовжує виконувати програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, від якої залежить не лише пряме фінансування від МВФ, а й частина макрофінансової допомоги інших міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу.

Для проходження чергового перегляду програми Україна має виконувати погоджені структурні маяки та інші зобов’язання. Частина з них потребує рішень Верховної Ради, уряду або окремих державних органів. Невиконання цих умов у встановлені строки може відтермінувати наступні виплати та вплинути на обсяги зовнішнього фінансування державного бюджету.

Нагадаємо

На початку червня 2026 року МВФ та Україна на рівні персоналу досягли домовленості про перегляд програми EFF та транш 690 млн доларів.

Олександра Василенко

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