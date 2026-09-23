Зеленский провёл встречу с Эрдоганом — обсудили безопасность Чёрного моря и Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает УНН.

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По словам главы государства, он поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

И это действительно очень важно, чтобы российская война против Украины закончилась именно так: с достоинством и уважением к международному праву - отметил Зеленский.

Стороны также обсудили безопасность в Черном море, "прежде всего то, как обеспечить работу морского экспортного коридора".

Фактически есть страны на каждом континенте, которые зависят от нашего экспорта продовольствия. И сейчас на столе есть различные варианты того, как его можно полностью восстановить. Нужна исключительно готовность России прекратить свои террористические удары по нашей инфраструктуре, чтобы Украина зеркально остановила свои дальнобойные ответы - подчеркнул Президент Украины.

Он также проинформировал Эрдогана о контактах с американской командой, зоне свободной торговли с Турцией и потенциальной Drone Deal.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к масштабной реформе Совета Безопасности ООН, которая будет предусматривать отмену права вето и отказ от системы постоянного членства.

В правительстве Турции заявили, что направили рф и Украине предложения по зерновой сделке