Зеленский провёл встречу с Эрдоганом — обсудили безопасность Чёрного моря и Drone Deal
Киев • УНН
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины. Стороны обсудили морской экспортный коридор, свободную торговлю и Drone Deal.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, он поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
И это действительно очень важно, чтобы российская война против Украины закончилась именно так: с достоинством и уважением к международному праву
Стороны также обсудили безопасность в Черном море, "прежде всего то, как обеспечить работу морского экспортного коридора".
Фактически есть страны на каждом континенте, которые зависят от нашего экспорта продовольствия. И сейчас на столе есть различные варианты того, как его можно полностью восстановить. Нужна исключительно готовность России прекратить свои террористические удары по нашей инфраструктуре, чтобы Украина зеркально остановила свои дальнобойные ответы
Он также проинформировал Эрдогана о контактах с американской командой, зоне свободной торговли с Турцией и потенциальной Drone Deal.
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к масштабной реформе Совета Безопасности ООН, которая будет предусматривать отмену права вето и отказ от системы постоянного членства.
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