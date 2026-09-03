Умова для отримання третього траншу допомоги €1,45 млрд - Камін спрямував у Раду чотири законопроєкти
Київ • УНН
Кабмін схвалив чотири законопроєкти для виконання зобов’язань перед ЄС і МВФ. Вони стосуються ПДВ, трансфертного ціноутворення, ринків капіталу та ВАКС.
Сьогодні Уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов’язань та залучення зовнішнього фінансування. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, це частина зобов’язань України перед ЄС та МВФ та умова для отримання третього траншу макрофінансової допомоги €1,45 млрд, передає УНН.
Перше. Це спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів. Також буде підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ — зі 100 тис. до 1 млн грн. Друге. Правила трансфертного ціноутворення приводимо у відповідність до стандартів ОЕСР та ЄС. Третє. Для ринків капіталу пропонуємо об’єднати ключові інституції у холдингову структуру та передбачити залучення міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс. Четверте. Про підвищення ефективності ВАКС шляхом запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, а також адміністративних справ про застосування санкцій
Він наголосив, що від спільної результативної роботи Уряду і Парламенту залежить надходження до бюджету значної частини з $29,5 млрд від міжнародних партнерів.
Розраховуємо на підтримку Верховною Радою урядових законопроєктів, необхідних для фінансової стійкості держави та забезпечення потреб оборони
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розкритикував нардепів через три провалені у Раді закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів. Він закликав народних обранців думати про вибори після війни і голосувати рішення на 30 мільярдів доларів.
Контекст
Україна продовжує виконувати програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, від якої залежить не лише пряме фінансування від МВФ, а й частина макрофінансової допомоги інших міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу.
Для проходження чергового перегляду програми Україна має виконувати погоджені структурні маяки та інші зобов’язання. Частина з них потребує рішень Верховної Ради, уряду або окремих державних органів. Невиконання цих умов у встановлені строки може відтермінувати наступні виплати та вплинути на обсяги зовнішнього фінансування державного бюджету.