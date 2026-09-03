Умова для отримання третього траншу допомоги €1,45 млрд - Камін спрямував у Раду чотири законопроєкти

Сьогодні Уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов’язань та залучення зовнішнього фінансування. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, це частина зобов’язань України перед ЄС та МВФ та умова для отримання третього траншу макрофінансової допомоги €1,45 млрд, передає УНН.

Перше. Це спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів. Також буде підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ — зі 100 тис. до 1 млн грн. Друге. Правила трансфертного ціноутворення приводимо у відповідність до стандартів ОЕСР та ЄС. Третє. Для ринків капіталу пропонуємо об’єднати ключові інституції у холдингову структуру та передбачити залучення міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс. Четверте. Про підвищення ефективності ВАКС шляхом запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, а також адміністративних справ про застосування санкцій