На фронте произошло 242 боевых столкновения — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях
Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 59 авиаударов, применили 190 КАБов и 4185 дронов-камикадзе. Враг совершил более 180 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
За сутки 23 сентября на фронте произошло 242 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что агрессор нанес 59 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 4185 дронов-камикадзе и осуществил 1801 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слободском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано пять штурмовых действий противника. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением 3 КАБ и осуществили 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — с применением РСЗО.
На Южно-Слободском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Малая Волчья.
На Купянском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Куриловки и Новоосиново.
Тринадцать попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Масляковка и Диброва.
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На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Ямполь, Стародубовка и Николаевка.
На Краматорском направлении противник атаковал в направлении Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 30 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Иванополья, Новоселовки, Миколайполья, Степановки, Новопавловки, Райского, Торецкого, Вольного и Степей.
Двенадцать атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Новогришино, Гулевое, Сергеевка, Молодецкое, Муравка и Новопавловка.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 69 оккупантов, 17 — ранены; уничтожены семь единиц автомобильной техники, пушка, два специальных средства, 45 укрытий, склад горюче-смазочных материалов и четыре пункта управления БПЛА противника. Повреждены две единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, шесть пунктов управления БПЛА и 116 укрытий личного состава. Уничтожены или подавлены 149 беспилотных летательных аппаратов различных типов
На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки неподалеку от населенных пунктов Рождественка и Копани.
На Ореховском направлении враг также пять раз пытался продвинуться в направлении Заречного, Новоандреевки и Павловки.
На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в направлении Марганца и Днепровского.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.
Напомним
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