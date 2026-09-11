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Военные госпитали РФ переполнены, раненых с фронта массово переводят в гражданские больницы

Киев • УНН

 • 1794 просмотра

Военные госпитали РФ не вмещают всех раненых, поэтому их размещают в гражданских больницах. Это затрудняет доступ гражданских к плановой медицинской помощи.

Военные госпитали РФ переполнены, раненых с фронта массово переводят в гражданские больницы

Военные госпитали россии не справляются с количеством раненых с фронта, из-за чего для них всё чаще переоборудуют целые отделения обычных гражданских больниц. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на расследование "Вот Так", пишет УНН.

Детали

По данным издания, закрытые отделения для российских военных работают, в частности, в санкт-петербурге, ярославской области и сибири. Они функционируют в особом режиме, а персонал в некоторых случаях подписывает документы о неразглашении.

Ещё в 2023 году российские власти планировали передать минобороны почти 5 тыс. коек в 27 гражданских больницах 11 регионов. Официально перечень этих медучреждений не обнародовали.

В палатах не хватает мест

Особенно сложная ситуация, по словам медиков, сложилась в Военно-медицинской академии имени кирова в санкт-петербурге. Одно из её отделений рассчитано на 40 пациентов, однако одновременно там могут находиться до 86 человек. Дополнительные койки устанавливают в коридорах, а в палатах используют матрасы.

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По подсчётам "Вот Так", в российских военных медицинских учреждениях сейчас есть как минимум 58,3 тыс. коек, через которые в течение года могут пройти около 1 млн раненых. Несмотря на это, медики сообщают о нехватке мест.

Перевод военных в гражданские больницы также влияет на других пациентов. Раненых участников войны против Украины принимают в приоритетном порядке, тогда как количество врачей не увеличилось, из-за чего гражданским сложнее получить плановую медицинскую помощь.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на июнь общие потери российской армии в войне против Украины достигли около 1,4 млн военнослужащих, включая погибших, раненых и пропавших без вести.

Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph10.09.26, 07:58 • 27025 просмотров

Степан Гафтко

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