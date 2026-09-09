РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"

Русская православная церковь отправила на фронт в Украине частицу мощей московского князя Дмитрия Донского, заявив, что это должно «духовно укрепить» российских военнослужащих. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

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Речь идет о ковчеге с частицей правой руки князя, который, по данным синодального отдела Московского патриархата, направляется к линии боевого соприкосновения.

В РПЦ заявили, что Дмитрий Донской якобы должен «незримо встать в один боевой строй» с российскими военнослужащими. Ранее ковчег с мощами привезли в храм на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в оккупированной части Донецкой области, где провели молебен.

В РПЦ говорят о «победе над супостатом»

Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир заявил, что принесение мощей должно «укрепить дух» участников войны против Украины и помочь им «одержать победу над супостатом».

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В РПЦ также призвали верующих молиться Дмитрию Донскому о «мужестве, духовной стойкости» и помощи российскому войску.

О новом «обретении» мощей князя РПЦ объявила еще 18 августа. По версии церкви, останки обнаружили во время реставрации Архангельского собора Московского Кремля.

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