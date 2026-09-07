Визит патриарха Кирилла к раненому митрополиту сакрализует войну РФ против Украины — ЦПД

$44.7351.94
ukenru
01:21 • 11187 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
23:12 • 16740 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 20:22 • 19036 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
6 сентября, 14:36 • 33714 просмотра
В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1Video
6 сентября, 10:32 • 39422 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Эксклюзив
6 сентября, 09:55 • 30569 просмотра
Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года
Эксклюзив
6 сентября, 08:57 • 28389 просмотра
Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами
6 сентября, 08:02 • 25109 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗVideo
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 39100 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
6 сентября, 06:58 • 18053 просмотра
Поддержка Трампом центров обработки данных для ИИ может ударить по республиканцам на выборах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.6м/с
78%
752мм
Популярные новости
В ЕС могут сократить 300 тысяч рабочих мест в промышленности из-за конкуренции с Китаем 6 сентября, 19:19 • 6026 просмотра
У нас состоялся хороший разговор — Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера6 сентября, 19:40 • 8850 просмотра
Во Франции лидер ультраправых хочет, чтобы Украина платила за помощь Европы — Bloomberg 6 сентября, 20:02 • 7472 просмотра
Зеленский ожидает от Вашингтона новых санкций против России6 сентября, 20:59 • 3518 просмотра
Еврокомиссар: «Коренная причина» войны РФ против Украины — сам Путин01:54 • 4828 просмотра
публикации
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 39101 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 89146 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 90653 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 78905 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 73135 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 38548 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 37427 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 47594 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 65858 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 61559 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Грибы
Фокс Ньюс
Ка-50

Визит патриарха Кирилла к раненому митрополиту сакрализует войну РФ против Украины — ЦПД

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Патриарх Кирилл оправдывает агрессию РФ религиозной риторикой. Обращаясь к раненому митрополиту РПЦ, Кирилл заявил, что тот пострадал за свою «правильную позицию», а во всем виноваты «бесы».

Визит патриарха Кирилла к раненому митрополиту сакрализует войну РФ против Украины — ЦПД

Визит патриарха Русской православной церкви Кирилла к раненому митрополиту Горловскому и Славянскому — это классический пример того, как РПЦ и её глава используют религиозный контекст и военные события для продвижения политических и идеологических нарративов Кремля. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что, обращаясь к раненому, Кирилл заявил, что тот пострадал за свою "правильную позицию", а во всём виноваты "бесы", которые якобы хотят разнести "Святую Русь".

Такими заявлениями кремлёвский патриарх в очередной раз сакрализирует войну, превращая захватническую агрессию и убийства в "священное противостояние злым силам"

— указывают в ЦПД.

Там подчёркивают, что в подобных визитах и выступлениях чётко прослеживается интеграция РПЦ в систему государственной пропаганды России.

"Вместо призывов к миру или милосердию, которых можно ожидать от религиозной организации, руководство РПЦ полностью согласовывает свою риторику относительно войны с Кремлём. Нынешняя РПЦ не имеет ничего общего с христианской верой или духовностью. Она превратилась в идеологическое подразделение режима, которое оправдывает захватническую войну, превозносит Путина и благословляет убийства украинцев", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

Накануне ФСБ РФ выдвинула окончательные обвинения Денису Поповичу и Никите Иванковичу, которых российские власти подозревают в подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

В РПЦ призвали россиян не критиковать власть и «не открывать гнилозубый рот» на начальников25.08.26, 06:49 • 18043 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаКультура
российская пропаганда
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина