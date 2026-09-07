Визит патриарха Кирилла к раненому митрополиту сакрализует войну РФ против Украины — ЦПД
Киев • УНН
Патриарх Кирилл оправдывает агрессию РФ религиозной риторикой. Обращаясь к раненому митрополиту РПЦ, Кирилл заявил, что тот пострадал за свою «правильную позицию», а во всем виноваты «бесы».
Визит патриарха Русской православной церкви Кирилла к раненому митрополиту Горловскому и Славянскому — это классический пример того, как РПЦ и её глава используют религиозный контекст и военные события для продвижения политических и идеологических нарративов Кремля. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.
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Отмечается, что, обращаясь к раненому, Кирилл заявил, что тот пострадал за свою "правильную позицию", а во всём виноваты "бесы", которые якобы хотят разнести "Святую Русь".
Такими заявлениями кремлёвский патриарх в очередной раз сакрализирует войну, превращая захватническую агрессию и убийства в "священное противостояние злым силам"
Там подчёркивают, что в подобных визитах и выступлениях чётко прослеживается интеграция РПЦ в систему государственной пропаганды России.
"Вместо призывов к миру или милосердию, которых можно ожидать от религиозной организации, руководство РПЦ полностью согласовывает свою риторику относительно войны с Кремлём. Нынешняя РПЦ не имеет ничего общего с христианской верой или духовностью. Она превратилась в идеологическое подразделение режима, которое оправдывает захватническую войну, превозносит Путина и благословляет убийства украинцев", — резюмируют в ЦПД.
Напомним
Накануне ФСБ РФ выдвинула окончательные обвинения Денису Поповичу и Никите Иванковичу, которых российские власти подозревают в подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
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