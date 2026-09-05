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фсб заявила про підготовку замаху на митрополита Тихона нібито за завданням українських спецслужб

Київ • УНН

 • 376 перегляди

У рф висунули нові обвинувачення двом чоловікам у справі про замах на митрополита Тихона. Фігуранти заперечують провину й заявляють про тортури.

фсб заявила про підготовку замаху на митрополита Тихона нібито за завданням українських спецслужб

фсб рф висунула остаточні звинувачення Денису Поповичу та Микиті Іванковичу, яких російська влада підозрює у підготовці замаху на митрополита Сімферопольського і Кримського Тихона (Шевкунова). Про це повідомляє "Медіазона", пише УНН.

Деталі

Як випливає з картки судової справи, Поповичу додатково інкримінують надання допомоги противнику та проходження навчання з метою здійснення теракту. Іванковичу, своєю чергою, висунули звинувачення у державній зраді.

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Раніше обох чоловіків звинувачували у незаконному обігу вибухових пристроїв та підготовці теракту.

фсб заявляє про "завдання українських спецслужб"

За версією російської фсб, Попович та Іванкович нібито діяли за завданням українських спецслужб і планували закласти вибухівку для замаху на митрополита Тихона, якого вважають одним із найвпливовіших ієрархів РПЦ.

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Попович – уродженець України, який жив у Стрітенському монастирі та працював секретарем і скарбником Тихона. Іванкович навчався разом із ним у Стрітенській духовній семінарії, однак безпосередньо з митрополитом пов'язаний не був.

Обидва фігуранти справи заперечують провину. Вони стверджують, що російські силовики отримували від них свідчення під тортурами.

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Степан Гафтко

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