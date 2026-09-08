У Франції пограбували музей Ренуара: викрали картини на €9 млн

У французькому музеї Ренуара в місті Кань-сюр-Мер на Лазурному узбережжі невідомі викрали чотири картини художника Огюста Ренуара загальною вартістю близько 9 млн євро. Дві роботи зловмисники залишили під час втечі, ще дві наразі розшукують, передає УНН із посиланням на AP News.

Пограбування сталося вранці 8 вересня. Сигналізація музею спрацювала близько 05:48. Камери відеоспостереження зафіксували двох чоловіків, які проникли на територію музею та до будівлі. Поліцейські прибули приблизно через п'ять хвилин, однак нападники вже втекли.

Деталі

За даними французьких ЗМІ, зловмисники заздалегідь підготувалися до пограбування. Вони перерізали огорожу навколо музею, проникли всередину через пошкоджене вікно та використовували інструменти для зняття картин із кріплень. На записах камер чоловіки були в масках, касках, рукавичках та одязі військового типу.

З музею винесли чотири роботи Ренуара: "Портрет мадам Колонна Романо", "Молода жінка біля криниці", "Портрет мадам Стівен Пішон" та "Коко, який читає.

Під час втечі злочинці залишили дві картини в саду музею. Їх вдалося повернути. Ще дві роботи — "Портрет мадам Колонна Романо" та "Молода жінка біля криниці" — залишаються викраденими. Обидві картини належать паризькому музею Орсе та були передані музею Ренуара в Кань-сюр-Мер на зберігання.

Що відомо про картини, які викрали

"Молода жінка біля криниці", написана приблизно у 1886 році, має особливо складну історію. Французька база Rose Valland класифікує її як твір, який, імовірно, був пограбований нацистами. Роботу виявили після Другої світової війни в Баварії та повернули Франції у 1949 році.

"Портрет мадам Колонна Романо" Ренуар написав близько 1913 року. Картина також перебуває у колекції музею Орсе та з 1995 року зберігалася в Кань-сюр-Мер.

Як інцидент коментує поліція

Французькі правоохоронці наразі не встановили особи нападників. Розслідування спочатку проводили прокуратура Граса та поліція Кань-сюр-Мер, згодом справу передали спеціалізованому міжрегіональному підрозділу JIRS у Марселі. Слідчі розглядають версію організованої крадіжки.

Мер Кань-сюр-Мер Брайан Массон заявив, що злочинці діяли професійно та могли бути добре поінформовані про розташування картин. Серед версій також розглядається можливість крадіжки на замовлення", однак наразі це не підтверджено слідством.

Зауважимо, що крадіжка сталася на тлі серії гучних пограбувань французьких музеїв останнім часом. Влада Франції вже вживала додаткових заходів для посилення охорони культурних цінностей після низки таких злочинів.

Контекст

Музей Ренуара розташований у маєтку Les Collettes — останньому будинку художника. Ренуар прожив там останні роки життя та помер у 1919 році. Після пограбування музей тимчасово закрили для відвідувачів.

Нагадаємо

Місяцем раніше в італійській Мессіні з музею викрали чотири безцінні роботи Антонелло да Мессіни.