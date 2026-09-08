Во Франции ограбили музей Ренуара: похищены картины на €9 млн

Во французском музее Ренуара в городе Кань-сюр-Мер на Лазурном побережье неизвестные похитили четыре картины художника Огюста Ренуара общей стоимостью около 9 млн евро. Две работы злоумышленники оставили во время побега, ещё две в настоящее время разыскивают, передаёт УНН со ссылкой на AP News.

Ограбление произошло утром 8 сентября. Сигнализация музея сработала около 05:48. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, которые проникли на территорию музея и в здание. Полицейские прибыли примерно через пять минут, однако нападавшие уже скрылись.

Детали

По данным французских СМИ, злоумышленники заранее подготовились к ограблению. Они перерезали ограждение вокруг музея, проникли внутрь через повреждённое окно и использовали инструменты для снятия картин с креплений. На записях камер мужчины были в масках, касках, перчатках и одежде военного типа.

Из музея вынесли четыре работы Ренуара: "Портрет мадам Колонна Романо", "Молодая женщина у колодца", "Портрет мадам Стивен Пишон" и "Коко, который читает.

Во время побега преступники оставили две картины в саду музея. Их удалось вернуть. Ещё две работы — "Портрет мадам Колонна Романо" и "Молодая женщина у колодца" — остаются похищенными. Обе картины принадлежат парижскому музею Орсе и были переданы музею Ренуара в Кань-сюр-Мер на хранение.

Что известно о похищенных картинах

"Молодая женщина у колодца", написанная примерно в 1886 году, имеет особенно сложную историю. Французская база Rose Valland классифицирует её как произведение, которое, вероятно, было разграблено нацистами. Работу обнаружили после Второй мировой войны в Баварии и вернули Франции в 1949 году.

"Портрет мадам Колонна Романо" Ренуар написал около 1913 года. Картина также находится в коллекции музея Орсе и с 1995 года хранилась в Кань-сюр-Мер.

Как инцидент комментирует полиция

Французские правоохранители пока не установили личности нападавших. Расследование сначала проводили прокуратура Граса и полиция Кань-сюр-Мер, позднее дело передали специализированному межрегиональному подразделению JIRS в Марселе. Следователи рассматривают версию организованной кражи.

Мэр Кань-сюр-Мер Брайан Массон заявил, что преступники действовали профессионально и могли быть хорошо осведомлены о расположении картин. Среди версий также рассматривается возможность кражи на заказ", однако пока это не подтверждено следствием.

Отметим, что кража произошла на фоне серии громких ограблений французских музеев в последнее время. Власти Франции уже принимали дополнительные меры для усиления охраны культурных ценностей после ряда таких преступлений.

Контекст

Музей Ренуара расположен в поместье Les Collettes — последнем доме художника. Ренуар прожил там последние годы жизни и умер в 1919 году. После ограбления музей временно закрыли для посетителей.

Напомним

Месяцем ранее в итальянской Мессине из музея похитили четыре бесценные работы Антонелло да Мессины.