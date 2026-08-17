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В італійській Мессіні з музею викрали чотири безцінні роботи Антонелло да Мессіни

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Увечері 15 серпня з музею MuMe в Мессіні викрали чотири роботи Антонелло да Мессіни, зокрема частини поліптиха Сан-Грегоріо. Слідчі розглядають версію крадіжки на замовлення колекціонерів.

В італійській Мессіні з музею викрали чотири безцінні роботи Антонелло да Мессіни

Увечері 15 серпня з Регіонального міжгалузевого музею Мессіни MuMe викрали чотири роботи видатного італійського художника XV століття Антонелло да Мессіни, три з яких є частинами поліптиха Сан-Грегоріо. Про це повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.

Деталі

Зловмисники проникли до музею та зламали броньовану вітрину, в якій зберігалася частина поліптиха. Вони винесли центральну панель із Мадонною, а також дві верхні панелі із зображеннями Архангела Гавриїла та Благовіщення. Ще дві панелі зі святими Бенедиктом і Григорієм злодії залишили на низькій стіні під час втечі.

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Також викрали двосторонню табличку Антонелло да Мессіни із зображеннями Мадонни з немовлям та Христа в п'єті. Сигналізація спрацювала, а камери відеоспостереження зафіксували події, тому слідчі вивчають записи для встановлення причетних до крадіжки.

Слідство перевіряє версію крадіжки на замовлення

За даними слідства, злодії могли добре знати розташування експонатів і особливості музею. Щоб потрапити всередину, вони зрізали частину перил біля другого входу, після чого швидко проникли до залів із роботами Антонелло да Мессіни.

Директор музею Маріса Меркурі назвала подію "дуже серйозною втратою". Мер Мессіни Федеріко Базіле та радник з питань культури Енцо Карузо також заявили про серйозність пограбування.

Слідчі розглядають версію, що крадіжка могла бути заздалегідь спланованою та виконаною на замовлення колекціонерів. Особливу увагу приділяють тому, що зловмисники забрали саме твори на дереві, які складно випадково вибрати під час швидкого пограбування.

Поліптих Сан-Грегоріо вважають однією з найважливіших робіт Антонелло да Мессіни, що зберігалися в його рідній Мессіні. Робота входить до нерухомої культурної спадщини регіону Сицилія з 2013 року. Поліптих зазнав значних пошкоджень під час невдалої реставрації XIX століття та землетрусу 1908 року, але в наступні роки його частково відновили.

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Степан Гафтко

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