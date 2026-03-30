29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 36753 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 31909 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 50179 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 40864 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 52682 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 44083 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 36023 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 34707 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29569 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
В Італії з музею викрали картини Ренуара, Сезанна і Матісса на мільйони євро

Київ • УНН

 • 4062 перегляди

Зловмисники за три хвилини винесли три цінні картини з італійського музею Фонду Маньяні-Рокка. Поліція розшукує групу осіб яка проникла до залу вночі.

В Італії з музею викрали картини Ренуара, Сезанна і Матісса на мільйони євро

У передмісті Парми з приватного музею Фонду Маньяні-Рокка викрали картини всесвітньо відомих художників. Йдеться про роботи Ренуара, Сезанна і Матісса загальною вартістю в кілька мільйонів євро. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, пограбування сталося в ніч з 22 на 23 березня. Четверо зловмисників у масках зламали вхідні двері, проникли до залу на першому поверсі і швидко винесли картини, залишивши територію через музейний сад.

Викрали три шедеври, четвертий не встигли забрати

Серед викрадених робіт – "Риби" П’єра-Огюста Ренуара, "Натюрморт з вишнями" Поля Сезанна та "Одалиска на терасі" Анрі Матісса.

За попередніми даними, злочинці планували забрати ще одну картину, однак їх, імовірно, злякала сигналізація, яка спрацювала під час проникнення.

Поліція шукає добре підготовлену групу

Правоохоронці зазначають, що операція була чітко спланована і тривала менше трьох хвилин. Наразі слідчі вивчають записи камер відеоспостереження як самого музею, так і прилеглих територій.

Фонд Маньяні-Рокка, розташований за 20 кілометрів від Парми, зберігає велику колекцію європейського мистецтва, включно з роботами Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойї та Моне.

