В Італії з музею викрали картини Ренуара, Сезанна і Матісса на мільйони євро

У передмісті Парми з приватного музею Фонду Маньяні-Рокка викрали картини всесвітньо відомих художників. Йдеться про роботи Ренуара, Сезанна і Матісса загальною вартістю в кілька мільйонів євро. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, пограбування сталося в ніч з 22 на 23 березня. Четверо зловмисників у масках зламали вхідні двері, проникли до залу на першому поверсі і швидко винесли картини, залишивши територію через музейний сад.

Викрали три шедеври, четвертий не встигли забрати

Серед викрадених робіт – "Риби" П’єра-Огюста Ренуара, "Натюрморт з вишнями" Поля Сезанна та "Одалиска на терасі" Анрі Матісса.

За попередніми даними, злочинці планували забрати ще одну картину, однак їх, імовірно, злякала сигналізація, яка спрацювала під час проникнення.

Поліція шукає добре підготовлену групу

Правоохоронці зазначають, що операція була чітко спланована і тривала менше трьох хвилин. Наразі слідчі вивчають записи камер відеоспостереження як самого музею, так і прилеглих територій.

Фонд Маньяні-Рокка, розташований за 20 кілометрів від Парми, зберігає велику колекцію європейського мистецтва, включно з роботами Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойї та Моне.

Митники запобігли вивезенню за кордон 39 археологічних пам’яток VIII–XX століть