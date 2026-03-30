Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
В Италии из музея похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на миллионы евро

Киев • УНН

 • 4128 просмотра

Злоумышленники за три минуты вынесли три ценные картины из итальянского музея Фонда Маньяни-Рокка. Полиция разыскивает группу лиц, проникшую в зал ночью.

В Италии из музея похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на миллионы евро

В пригороде Пармы из частного музея Фонда Маньяни-Рокка похитили картины всемирно известных художников. Речь идет о работах Ренуара, Сезанна и Матисса общей стоимостью в несколько миллионов евро. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, ограбление произошло в ночь с 22 на 23 марта. Четверо злоумышленников в масках взломали входные двери, проникли в зал на первом этаже и быстро вынесли картины, покинув территорию через музейный сад.

Похитили три шедевра, четвертый не успели забрать

Среди похищенных работ – "Рыбы" Пьера-Огюста Ренуара, "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна и "Одалиска на террасе" Анри Матисса.

По предварительным данным, преступники планировали забрать еще одну картину, однако их, вероятно, испугала сигнализация, сработавшая при проникновении.

Полиция ищет хорошо подготовленную группу

Правоохранители отмечают, что операция была четко спланирована и длилась менее трех минут. Сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения как самого музея, так и прилегающих территорий.

Фонд Маньяни-Рокка, расположенный в 20 километрах от Пармы, хранит большую коллекцию европейского искусства, включая работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи и Моне.

