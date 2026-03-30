В Италии из музея похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса на миллионы евро

В пригороде Пармы из частного музея Фонда Маньяни-Рокка похитили картины всемирно известных художников. Речь идет о работах Ренуара, Сезанна и Матисса общей стоимостью в несколько миллионов евро. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, ограбление произошло в ночь с 22 на 23 марта. Четверо злоумышленников в масках взломали входные двери, проникли в зал на первом этаже и быстро вынесли картины, покинув территорию через музейный сад.

Похитили три шедевра, четвертый не успели забрать

Среди похищенных работ – "Рыбы" Пьера-Огюста Ренуара, "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна и "Одалиска на террасе" Анри Матисса.

По предварительным данным, преступники планировали забрать еще одну картину, однако их, вероятно, испугала сигнализация, сработавшая при проникновении.

Полиция ищет хорошо подготовленную группу

Правоохранители отмечают, что операция была четко спланирована и длилась менее трех минут. Сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения как самого музея, так и прилегающих территорий.

Фонд Маньяни-Рокка, расположенный в 20 километрах от Пармы, хранит большую коллекцию европейского искусства, включая работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи и Моне.

