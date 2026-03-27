Таможенники предотвратили вывоз за границу 39 археологических памятников VIII–XX веков
Киев • УНН
Киевская таможня остановила незаконный вывоз ценных предметов в США, Францию и Италию. Эксперты идентифицировали аутентичные украшения и орудия.
Киевские таможенники не допустили незаконного вывоза за границу 39 предметов археологии, имеющих культурную ценность. Их пытались переслать в международных почтовых отправлениях в США, Францию и Италию. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.
Детали
Как отмечается, отправителями были жители Харьковской, Ивано-Франковской и Винницкой областей.
Из-за признаков старины таможенники направили предметы на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Специалисты подтвердили, что речь идет об аутентичных образцах разных исторических периодов — от VIII до XX века, в частности салтово-маяцкой культуры, а также Средневековья, раннемодерной, модерной и новейшей эпохи на территории Украины.
Среди изъятых предметов — два бронзовых туалетных набора VIII–X веков, относящихся к салтово-маяцкой культуре. Такие наборы включают копоушку, пинцет и шпильку и использовались для личного ухода.
Также обнаружено 28 пуговиц IX–XVIII веков, которые выполняли не только функцию застежек, но и украшений, личную печатку XVIII века с гравированными инициалами, три нательных крестика латинского типа и пять бронзовых перстней со вставками из стекла, датируемых XIX–XX веками.
Все изъятые предметы признаны культурными ценностями.
В таможенной службе напомнили, что археологические предметы не могут быть объектами частной продажи или коллекционирования, а также не подлежат вывозу за пределы Украины без соответствующего разрешения Министерства культуры.
Никаких разрешительных документов таможенникам предоставлено не было. Сейчас артефакты переданы на склад таможни.
Почти 250 случаев за два месяца - таможня фиксирует всплеск попыток ввоза наркотиков в Украину23.03.26, 13:36 • 3071 просмотр