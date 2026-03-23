Почти 250 случаев за два месяца - таможня фиксирует всплеск попыток ввоза наркотиков в Украину
Киев • УНН
За два месяца 2026 года выявлено 244 факта контрабанды наркотиков и более тонны прекурсоров. Больше всего нарушений зафиксировано на границе с Польшей.
За январь-февраль 2026 года украинские таможенники выявили 244 случая незаконного перемещения наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров через государственную границу. Об этом пишет Государственная таможенная служба, передает УНН.
По данным ведомства, подавляющее большинство нарушений касалось именно ввоза запрещенных веществ в Украину – зафиксировано 178 таких попыток. Еще 66 случаев пришлись на вывоз.
Чаще всего наркотики пытались перевозить автомобильным транспортом – 128 случаев, а также через почтовые отправления – 103 случая.
Больше всего попыток незаконного перемещения зафиксировано на границе с Польшей (72 случая) и Молдовой (36 случаев).
По выявленным фактам таможенники составили 136 протоколов о нарушении таможенных правил, а также передали в правоохранительные органы 202 сообщения с признаками уголовных правонарушений.
Всего было изъято:
- более 8,8 кг наркотических средств, среди которых 6,37 кг каннабиса и 2,47 кг кратома;
- 15,42 кг психотропных веществ, в том числе тысячи таблеток, капсул и конфет;
- более 1,2 тонны и почти 69 литров прекурсоров и смесей с их содержанием.
В таможенной службе отмечают, что работа по противодействию наркоконтрабанде продолжается, а контроль на границе усиливается.
