ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.8м/с
38%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Почти 250 случаев за два месяца - таможня фиксирует всплеск попыток ввоза наркотиков в Украину

Киев • УНН

 • 490 просмотра

За два месяца 2026 года выявлено 244 факта контрабанды наркотиков и более тонны прекурсоров. Больше всего нарушений зафиксировано на границе с Польшей.

За январь-февраль 2026 года украинские таможенники выявили 244 случая незаконного перемещения наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров через государственную границу. Об этом пишет Государственная таможенная служба, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, подавляющее большинство нарушений касалось именно ввоза запрещенных веществ в Украину – зафиксировано 178 таких попыток. Еще 66 случаев пришлись на вывоз.

Чаще всего наркотики пытались перевозить автомобильным транспортом – 128 случаев, а также через почтовые отправления – 103 случая.

Больше всего попыток незаконного перемещения зафиксировано на границе с Польшей (72 случая) и Молдовой (36 случаев).

По выявленным фактам таможенники составили 136 протоколов о нарушении таможенных правил, а также передали в правоохранительные органы 202 сообщения с признаками уголовных правонарушений.

За январь-февраль 2026 года таможнями выявлено 244 факта незаконного перемещения через границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

- сообщили в Гостаможслужбе.

Всего было изъято:

  • более 8,8 кг наркотических средств, среди которых 6,37 кг каннабиса и 2,47 кг кратома;
    • 15,42 кг психотропных веществ, в том числе тысячи таблеток, капсул и конфет;
      • более 1,2 тонны и почти 69 литров прекурсоров и смесей с их содержанием.

        В таможенной службе отмечают, что работа по противодействию наркоконтрабанде продолжается, а контроль на границе усиливается.

        Андрей Тимощенков

        ОбществоКриминал и ЧП
        Государственная граница Украины
        Государственная таможенная служба Украины
        Соединённые Штаты
        Украина
        Молдова
        Польша