Майже 250 випадків за два місяці - митниця фіксує сплеск спроб ввезення наркотиків в Україну

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

За два місяці 2026 року виявлено 244 факти контрабанди наркотиків та понад тонну прекурсорів. Найбільше порушень зафіксовано на кордоні з Польщею.

За січень–лютий 2026 року українські митники виявили 244 випадки незаконного переміщення наркотиків, психотропних речовин і прекурсорів через державний кордон. Про це пише Державна митна служба, передає УНН.

Деталі

За даними відомства, переважна більшість порушень стосувалася саме ввезення заборонених речовин в Україну – зафіксовано 178 таких спроб. Ще 66 випадків припали на вивезення.

Найчастіше наркотики намагалися перевозити автомобільним транспортом – 128 випадків, а також через поштові відправлення – 103 випадки.

Найбільше спроб незаконного переміщення зафіксовано на кордоні з Польщею (72 випадки) та Молдовою (36 випадків).

За виявленими фактами митники склали 136 протоколів про порушення митних правил, а також передали до правоохоронних органів 202 повідомлення з ознаками кримінальних правопорушень.

За два місяці 2026 року виявлено 244 факти контрабанди наркотиків та понад тонну прекурсорів. Найбільше порушень зафіксовано на кордоні з Польщею.

- повідомили у Держмитслужбі.

Загалом було вилучено:

  • понад 8,8 кг наркотичних засобів, серед яких 6,37 кг канабісу та 2,47 кг кратому;
    • 15,42 кг психотропних речовин, зокрема тисячі таблеток, капсул і цукерок;
      • понад 1,2 тонни та майже 69 літрів прекурсорів і сумішей з їх вмістом.

        У митній службі наголошують, що робота з протидії наркоконтрабанді триває, а контроль на кордоні посилюється.

