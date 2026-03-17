З України хотіли переслати поштою до США рідкісний прусський шолом

Київ • УНН

 • 2264 перегляди

Мешканець Рівненщини намагався відправити поштою унікальний прусський пікельгаубе без дозволу. Артефакт має історичну цінність та вилучений митницею.

В Україні на митниці вилучили рідкісний прусський офіцерський шолом 1915 року, який намагалися відправити поштою до США, повідомили у вівторок у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

Незаконному пересиланню за кордон у міжнародному поштовому відправленні "рідкісного військового артефакту - оригінального захисного шолома 1915 року, що належав прусському офіцеру збройних сил Німецької імперії", запобігли київські митники. "Відправником виявився житель Рівненської області, адресатом - отримувач у США", - ідеться у повідомленні.

З огляду на очевидні ознаки старовини, митники скерували предмет на експертизу до Національного музею історії України.

Експерти музею встановили, що це пікельгаубе (пікельгельм) - захисний шолом прусського офіцера 1915 року, повідомили у митній службі. "Усі металеві елементи виготовлені зі сплаву на основі міді та позолочені, що характерно для офіцерського складу армії Німецької імперії", - зазначається у повідомленні.

"На шоломі збережено оригінальний латунний герб Королівства Пруссії з орлом під королівською короною. На його грудях - літери "FR" (Фрідріх I), а на стрічці німецькою мовою викарбувано девіз: "З Богом за короля та батьківщину"", - розповіли у митній службі.

Зазначається, що всередині купол оздоблений шкірою типу лайка з полковим штампом. "І штамп, і текст експерти визнали оригінальними. За їхніми висновками, шолом, ймовірно, належав лікарю-ветеринару єгерського полку Збройних сил Німецької імперії", - повідомили у митній службі.

"За висновком фахівців, меморіальні прусські офіцерські шоломи пікельгаубе на антикварних ринках Європи, України та рф практично не трапляються, а подібні зразки є рідкісними. Предмет має культурну та історичну цінність", - наголошується у повідомленні.

Згідно із законодавством України, для вивезення культурних та історичних цінностей за кордон необхідне відповідне свідоцтво Міністерства культури. Жодних дозвільних документів митникам надано не було.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ч.2 ст.473 Митного кодексу України. Шолом вилучено до рішення суду.

