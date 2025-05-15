Національний музей історії України

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12:41
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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
10:49
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх
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