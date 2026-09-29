Єврейські дрейдли, ікона та хрест ХІХ століття - з України намагалися вивезти культурні цінності
Київ • УНН
Київські митники вилучили культурні цінності ХІХ століття, які прямували до США та Естонії. Дозвільних документів на вивезення не надали.
Київські митники не дозволили вивезти за межі України культурні цінності ХІХ століття – дзиги, старовинну ікону та хрест. Експертиза підтвердила, що предмети є культурними цінностями. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
Дзиги та хрест, які прямували до США, а ікона – до Естонії, були виявлені під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. З огляду на ознаки старовини, митники скерували їх до Національного музею історії України на експертизу для визначення належності їх до культурних цінностей
За висновком експертів, три маленькі дзиги - традиційні для єврейської культури дрейдли. Це атрибут давньої гри, в яку діти грають під час святкування Хануки. На гранях дрейдлів зображені літери івриту, що складають фразу "Велике диво сталося там".
Історія цієї гри пов’язана з подіями ІІ століття до н.е. У 167 році до н.е. сирійський цар Антіох суттєво обмежив права юдеїв у дотриманні релігійних заповідей та заборонив вивчення Тори. Юдеї були змушені вивчати її таємно, ховаючись у печерах. За переказами, біля входу залишали дітей, які, помітивши наближення стражників, починали галасливо гратися дрейдлами, щоб дорослі встигли сховати сувої Тори.
Виявлені дрейдли мають археологічне походження. Подібні предмети представлені в музейних зібраннях України досить обмежено.
Металева ікона Пресвятої Богородиці "Усіх Скорботних Радість" - зразок старообрядницької міднолитої пластики ХІХ століття. Такі іконки носили як оберіг або підвішували біля узголів’я хворих.
Виявлений восьмикінцевий хрест – це хрест-розп’яття напрестольний. Вони стали обов’язковим атрибутом священників, які надягають їх під час висвячення.
Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких документів митникам надано не було.
З України намагалися вивезти скіфські наконечники та колекцію монет13.01.26, 22:11 • 4813 переглядiв