Єврейські дрейдли, ікона та хрест ХІХ століття - з України намагалися вивезти культурні цінності

Київські митники не дозволили вивезти за межі України культурні цінності ХІХ століття – дзиги, старовинну ікону та хрест. Експертиза підтвердила, що предмети є культурними цінностями. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Дзиги та хрест, які прямували до США, а ікона – до Естонії, були виявлені під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. З огляду на ознаки старовини, митники скерували їх до Національного музею історії України на експертизу для визначення належності їх до культурних цінностей - йдеться у повідомленні.

За висновком експертів, три маленькі дзиги - традиційні для єврейської культури дрейдли. Це атрибут давньої гри, в яку діти грають під час святкування Хануки. На гранях дрейдлів зображені літери івриту, що складають фразу "Велике диво сталося там".

Історія цієї гри пов’язана з подіями ІІ століття до н.е. У 167 році до н.е. сирійський цар Антіох суттєво обмежив права юдеїв у дотриманні релігійних заповідей та заборонив вивчення Тори. Юдеї були змушені вивчати її таємно, ховаючись у печерах. За переказами, біля входу залишали дітей, які, помітивши наближення стражників, починали галасливо гратися дрейдлами, щоб дорослі встигли сховати сувої Тори.

Виявлені дрейдли мають археологічне походження. Подібні предмети представлені в музейних зібраннях України досить обмежено.

Металева ікона Пресвятої Богородиці "Усіх Скорботних Радість" - зразок старообрядницької міднолитої пластики ХІХ століття. Такі іконки носили як оберіг або підвішували біля узголів’я хворих.

Виявлений восьмикінцевий хрест – це хрест-розп’яття напрестольний. Вони стали обов’язковим атрибутом священників, які надягають їх під час висвячення.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких документів митникам надано не було.

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