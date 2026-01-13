З України намагалися вивезти скіфські наконечники та колекцію монет

Прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці припинили незаконне вивезення через державний кордон України бронзових скіфських наконечників і монет, що можуть становити культурну та історичну цінність. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Старовинні предмети виявили вчора вдень у пункті пропуску "Дяківці" під час огляду багажного відділення пасажирського мікроавтобуса марки "Мерседес", який прямував на виїзд з України