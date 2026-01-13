З України намагалися вивезти скіфські наконечники та колекцію монет

$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
17:19 • 5910 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
14:15 • 13532 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 16723 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
13 січня, 12:46 • 25412 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22150 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25708 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33315 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49428 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
12 січня, 17:49 • 37344 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США13 січня, 10:39
Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо13 січня, 11:09
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівників14:28
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла 19:36
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації 13 січня, 12:46
13 січня, 12:46 • 25411 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист Нацбанку13 січня, 10:02
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі 12 січня, 14:17
12 січня, 14:17 • 63678 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Іран
Європа
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність10 січня, 13:08
З України намагалися вивезти скіфські наконечники та колекцію монет

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Прикордонники Чернівецького загону виявили незаконне вивезення скіфських наконечників та монет. Громадянин України намагався вивезти 16 монет, 39 скіфських наконечників та скіфську сокиру.

З України намагалися вивезти скіфські наконечники та колекцію монет

Прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці припинили незаконне вивезення через державний кордон України бронзових скіфських наконечників і монет, що можуть становити культурну та історичну цінність. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Старовинні предмети виявили вчора вдень у пункті пропуску "Дяківці" під час огляду багажного відділення пасажирського мікроавтобуса марки "Мерседес", який прямував на виїзд з України

- йдеться у повідомленні.

Громадянин України намагався вивезти за кордон колекцію з 16 монет різного номіналу, 39 бронзових скіфських наконечників до стріл та скіфську прив’язну сокиру. 

Предмети вилучено встановленим порядком для проведення експертизи. По даному факту до СБУ направлено повідомлення про виявлення ознак правопорушення за ст. 201 ККУ "Контрабанда культурних цінностей та зброї".

Скронева підвіска і наконечник стріли: до України повернуто два цінні артефакти25.08.25, 17:23

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Україна