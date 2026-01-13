З України намагалися вивезти скіфські наконечники та колекцію монет
Київ • УНН
Прикордонники Чернівецького загону виявили незаконне вивезення скіфських наконечників та монет. Громадянин України намагався вивезти 16 монет, 39 скіфських наконечників та скіфську сокиру.
Прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці припинили незаконне вивезення через державний кордон України бронзових скіфських наконечників і монет, що можуть становити культурну та історичну цінність. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.
Старовинні предмети виявили вчора вдень у пункті пропуску "Дяківці" під час огляду багажного відділення пасажирського мікроавтобуса марки "Мерседес", який прямував на виїзд з України
Громадянин України намагався вивезти за кордон колекцію з 16 монет різного номіналу, 39 бронзових скіфських наконечників до стріл та скіфську прив’язну сокиру.
Предмети вилучено встановленим порядком для проведення експертизи. По даному факту до СБУ направлено повідомлення про виявлення ознак правопорушення за ст. 201 ККУ "Контрабанда культурних цінностей та зброї".
