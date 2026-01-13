Из Украины пытались вывезти скифские наконечники и коллекцию монет

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли незаконный вывоз через государственную границу Украины бронзовых скифских наконечников и монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Старинные предметы обнаружили вчера днем в пункте пропуска "Дьяковцы" во время осмотра багажного отделения пассажирского микроавтобуса марки "Мерседес", который направлялся на выезд из Украины