Из Украины пытались вывезти скифские наконечники и коллекцию монет
Киев • УНН
Пограничники Черновицкого отряда выявили незаконный вывоз скифских наконечников и монет. Гражданин Украины пытался вывезти 16 монет, 39 скифских наконечников и скифский топор.
Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли незаконный вывоз через государственную границу Украины бронзовых скифских наконечников и монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
Старинные предметы обнаружили вчера днем в пункте пропуска "Дьяковцы" во время осмотра багажного отделения пассажирского микроавтобуса марки "Мерседес", который направлялся на выезд из Украины
Гражданин Украины пытался вывезти за границу коллекцию из 16 монет разного номинала, 39 бронзовых скифских наконечников для стрел и скифский привязной топор.
Предметы изъяты в установленном порядке для проведения экспертизы. По данному факту в СБУ направлено сообщение об обнаружении признаков правонарушения по ст. 201 УК Украины "Контрабанда культурных ценностей и оружия".
