19:36 • 6172 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 9914 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 15223 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 18392 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 27836 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22682 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 26233 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33580 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49639 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37462 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Из Украины пытались вывезти скифские наконечники и коллекцию монет

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Пограничники Черновицкого отряда выявили незаконный вывоз скифских наконечников и монет. Гражданин Украины пытался вывезти 16 монет, 39 скифских наконечников и скифский топор.

Из Украины пытались вывезти скифские наконечники и коллекцию монет

Пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли незаконный вывоз через государственную границу Украины бронзовых скифских наконечников и монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Старинные предметы обнаружили вчера днем в пункте пропуска "Дьяковцы" во время осмотра багажного отделения пассажирского микроавтобуса марки "Мерседес", который направлялся на выезд из Украины

- говорится в сообщении.

Гражданин Украины пытался вывезти за границу коллекцию из 16 монет разного номинала, 39 бронзовых скифских наконечников для стрел и скифский привязной топор.

Предметы изъяты в установленном порядке для проведения экспертизы. По данному факту в СБУ направлено сообщение об обнаружении признаков правонарушения по ст. 201 УК Украины "Контрабанда культурных ценностей и оружия".

Височная подвеска и наконечник стрелы: в Украину возвращены два ценных артефакта25.08.25, 17:23 • 4307 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Украина