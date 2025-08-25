$41.280.07
Височная подвеска и наконечник стрелы: в Украину возвращены два ценных артефакта

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Австралия передала Украине два археологических предмета: височную подвеску III тысячелетия до нашей эры и наконечник стрелы XII-XIII веков. Эти артефакты после прибытия будут исследованы и включены в Музейный фонд Украины.

Височная подвеска и наконечник стрелы: в Украину возвращены два ценных артефакта

Австралия вернула Украине два археологических предмета — височную подвеску, которая может принадлежать к украшениям ямной культурно-исторической общности III тысячелетия до нашей эры, и наконечник стрелы, распространенный на древнерусских памятниках XII-XIII веков. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Еще 28 февраля 2025 года австралийская сторона сообщила о готовности вернуть Украине указанные предметы на основании Закона Австралии об охране движимого культурного наследия 1986 года и распоряжения Министра искусств Австралии Тони Берка

- говорится в сообщении.

Проблематика незаконного оборота культурных ценностей особенно остро встала для Украины из-за варварских разрушений, захвата и разграбления, а также незаконных археологических раскопок, осуществляемых РФ. Именно поэтому сотрудничество с международными партнерами в этой сфере является чрезвычайно важным.

Возвращение археологических предметов ярко демонстрирует усилия Австралии в борьбе с незаконным перемещением культурных ценностей и способствует сохранению культурного наследия украинского народа.

После прибытия в Украину артефакты будут переданы в государственную часть Музейного фонда Украины, исследованы и введены в научный оборот.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины системно реализует мероприятия, направленные на координацию с международными партнерами политики по противодействию незаконному перемещению украинских культурных ценностей. Такие действия также являются частью работы в рамках "Культурного Рамштайна".

Ольга Розгон

