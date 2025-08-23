$41.220.16
Украина выбирает претендента на "Оскар": 8 фильмов соревнуются за номинацию

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Украинский Оскаровский Комитет получил 8 заявок на участие в отборе на 98-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Выбор украинской заявки состоится 28 августа 2025 года.

Украина выбирает претендента на "Оскар": 8 фильмов соревнуются за номинацию

Украинский Оскаровский Комитет получил 8 заявок на участие фильмов в отборе на 98-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом говорится в сообщении Комитета, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что восемь украинских фильмов были поданы их продюсерами на рассмотрение Комитета. Заявки будут проверены на соответствие требованиям и рассмотрены Комитетом:

  • 2000 метров до Андреевки, реж. Мстислав Чернов
    • Буча, реж. Станислав Тиунов
      • Дивия, реж. Дмитрий Грешко
        • Осторожно! Жизнь продолжается, реж. Антон Штука
          • Одним летом в Украине, реж. Владимир Тихий
            • Подъемная сила, реж. Александр Стратиенко
              • Степное, реж. Марина Врода
                • Лента времени, реж. Екатерина Горностай

                  Выбор украинской заявки на премию "Оскар" состоится 28 августа 2025 года. "Шортлист" из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" будет объявлен 16 декабря 2025 года. Пять номинированных фильмов станут известны 22 января 2026 года. Церемония вручения 98-й премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.

                  - говорится в сообщении.

                  Справка

                  Украинский Оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины. Меморандум о сотрудничестве заключен Ассоциацией продюсеров Украины, Национальным союзом кинематографистов Украины, Украинской Киноакадемией и Украинским институтом.

                  Напомним

                  В 2024 году украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

                  Вадим Хлюдзинский

                  Культура