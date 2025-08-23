Украина выбирает претендента на "Оскар": 8 фильмов соревнуются за номинацию
Украинский Оскаровский Комитет получил 8 заявок на участие в отборе на 98-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Выбор украинской заявки состоится 28 августа 2025 года.
Украинский Оскаровский Комитет получил 8 заявок на участие фильмов в отборе на 98-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Детали
Отмечается, что восемь украинских фильмов были поданы их продюсерами на рассмотрение Комитета. Заявки будут проверены на соответствие требованиям и рассмотрены Комитетом:
- 2000 метров до Андреевки, реж. Мстислав Чернов
- Буча, реж. Станислав Тиунов
- Дивия, реж. Дмитрий Грешко
- Осторожно! Жизнь продолжается, реж. Антон Штука
- Одним летом в Украине, реж. Владимир Тихий
- Подъемная сила, реж. Александр Стратиенко
- Степное, реж. Марина Врода
- Лента времени, реж. Екатерина Горностай
Выбор украинской заявки на премию "Оскар" состоится 28 августа 2025 года. "Шортлист" из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" будет объявлен 16 декабря 2025 года. Пять номинированных фильмов станут известны 22 января 2026 года. Церемония вручения 98-й премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.
Справка
Украинский Оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины. Меморандум о сотрудничестве заключен Ассоциацией продюсеров Украины, Национальным союзом кинематографистов Украины, Украинской Киноакадемией и Украинским институтом.
Напомним
В 2024 году украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".
