"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"
Київ • УНН
Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, знятий під час облоги Маріуполя в березні 2022 року, здобув перемогу в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" на премію "Оскар".
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
"20 днів у Маріуполі" — перший в історії "Оскара" документальний фільм, що зняли безпосередньо на передовій.
"20 днів у Маріуполі" - стрічка українського журналіста, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.
У фільмі він проводить 20 днів у Маріуполі у березні 2022 року в облозі після вторгнення Росії. Кадри Чернова були зібрані ним самим разом із американською телепрограмою Frontline та Associated Press (AP).
"20 днів у Маріуполі": український фільм номінований на Оскар-202423.01.24, 16:14 • 20324 перегляди