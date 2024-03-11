"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"20 дней в Мариуполе" - первый в истории "Оскара" документальный фильм, снятый непосредственно на передовой.

"20 дней в Мариуполе" украинского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

В фильме он проводит 20 дней в Мариуполе в марте 2022 года, пока он находится в осаде после вторжения России. Кадры Чернова были собраны им самим вместе с американской телепрограммой Frontline и Associated Press (AP).

"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024