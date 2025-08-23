Україна обирає претендента на "Оскар": 8 фільмів змагаються за номінацію
Київ • УНН
Український Оскарівський Комітет отримав 8 заявок на участь у відборі на 98-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Вибір української заявки відбудеться 28 серпня 2025 року.
Український Оскарівський Комітет отримав 8 заявок на участь фільмів у відборі на 98-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це йдеться у повідомленні Комітету, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що вісім українських фільмів були подані їхніми продюсерами на розгляд Комітету. Заявки буде перевірено на відповідність вимогам та розглянуто Комітетом:
- 2000 метрів до Андріївки, реж. Мстислав Чернов
- Буча, реж. Станіслав Тіунов
- Дівія, реж. Дмитро Грешко
- Обережно! Життя триває, реж. Антон Штука
- Одного літа в Україні, реж. Володимир Тихий
- Підйомна сила, реж. Олександр Стратієнко
- Степне, реж. Марина Врода
- Стрічка часу, реж. Катерина Горностай
Вибір української заявки на премію "Оскар" відбудеться 28 серпня 2025 року "Шортлист" із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року. П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року. Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року
Довідково
Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене у 2006 році при Асоціації продюсерів України. Меморандум про співпрацю укладено Асоціацією продюсерів України, Національною спілкою кінематографістів України, Українською Кіноакадемією та Українським інститутом.
Нагадаємо
У 2024 році український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Для премії "Оскар" встановили нові правила щодо голосування та ШІ22.04.25, 12:10 • 5648 переглядiв