$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 14194 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 15368 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 13249 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 15118 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 16583 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11773 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 19312 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19308 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13234 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14114 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна обирає претендента на "Оскар": 8 фільмів змагаються за номінацію

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Український Оскарівський Комітет отримав 8 заявок на участь у відборі на 98-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Вибір української заявки відбудеться 28 серпня 2025 року.

Україна обирає претендента на "Оскар": 8 фільмів змагаються за номінацію

Український Оскарівський Комітет отримав 8 заявок на участь фільмів у відборі на 98-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це йдеться у повідомленні Комітету, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вісім українських фільмів були подані їхніми продюсерами на розгляд Комітету. Заявки буде перевірено на відповідність вимогам та розглянуто Комітетом:

  • 2000 метрів до Андріївки, реж. Мстислав Чернов
    • Буча, реж. Станіслав Тіунов
      • Дівія, реж. Дмитро Грешко
        • Обережно! Життя триває, реж. Антон Штука
          • Одного літа в Україні, реж. Володимир Тихий
            • Підйомна сила, реж. Олександр Стратієнко
              • Степне, реж. Марина Врода
                • Стрічка часу, реж. Катерина Горностай

                  Вибір української заявки на премію "Оскар" відбудеться 28 серпня 2025 року "Шортлист" із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року. П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року. Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року

                  - йдеться у повідомленні.

                  Довідково

                  Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене у 2006 році при Асоціації продюсерів України. Меморандум про співпрацю укладено Асоціацією продюсерів України, Національною спілкою кінематографістів України, Українською Кіноакадемією та Українським інститутом.

                  Нагадаємо

                  У 2024 році український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав "Оскар" у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

                  Вадим Хлюдзинський

                  Культура