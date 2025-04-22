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Для премії "Оскар" встановили нові правила щодо голосування та ШІ

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Кіноакадемія змінює правила голосування: члени мають дивитися всі фільми. Впроваджено нові положення щодо ШІ, режисерів-біженців та кастингу.

Для премії "Оскар" встановили нові правила щодо голосування та ШІ

Академія кінематографічних мистецтв і наук 21 квітня оголосила, що відтепер її члени повинні будуть дивитися всі номіновані фільми в кожній категорії, щоб мати право голосувати за вручення премії "Оскар". Академія також висунула декілька нових правил щодо штучного інтелекту, режисерів-біженців та кастингу. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Деталі

"Виборці "Оскара" більше не зможуть пропускати перегляд деяких із номінованих фільмів. Академія кінематографічних мистецтв і наук у понеділок оголосила, що відтепер її члени повинні будуть дивитися всі номіновані фільми в кожній категорії, щоб мати право голосувати в фінальному раунді голосування за премію "Оскар". Досі тих, хто голосував за премію "Оскар", заохочували лише спостерігати за номінантами та голосувати за категорії, у яких вони відчували себе відповідними", - йдеться у публікації.

В останні роки те, які фільми дивляться члени академії, розглядалося як фактор, який вказує на перемогу. Проте члени комісії нерідко зізнавались, що вони просто не встигли продивитися інші фільми.

Нові правила для номінантів

У категорії "Найкращий міжнародний фільм" Академія тепер дозволить кінематографістам зі статусом біженця подаватися на номінацію від країни, у якій вони фактично проживають. Але правила на участь змінюються. Більшість учасників команди, яка працювала над фільмом, має знаходитись та працювати у країні, від якої подається фільм.

"Країна, яка подає фільм, повинна підтвердити, що творчий контроль над фільмом був здебільшого в руках громадян, резидентів або осіб зі статусом біженця чи притулку в країні, що подає", - ідеться у новому положенні.

Видання зазначає, що зміна правил не змінить перспектив отримання "Оскара" для кінематографістів, які лишились у своїх країнах. Також не змінили правил щодо допущення фільмів до номінації відбірковими комітетами.

Штучний інтелект у кіно

Академія постановила, що використання інструментів штучного інтелекту "не сприяє і не шкодить шансам на номінацію". У цьогорічних змаганнях за премію "Оскар" "Бруталіст" Брейді Корбета став предметом суперечок після того, як його редактор заявив, що штучний інтелект був використаний для покращення угорського діалогу зірок Едріена Броуді (який зрештою отримав нагороду за найкращу чоловічу роль) та Фелісіті Джонс (яка була номінована на найкращу жіночу роль другого плану).

"Академія та кожна філія оцінюватимуть досягнення, беручи до уваги ступінь, до якого людина була в центрі творчого авторства, коли вибирали, який фільм нагородити", - заявили в академії в понеділок.

Кастинг на номінацію на "Оскар"

Кіноакадемія також встановила деякі правила для кастингу на номінацію на "Оскар". Після раунду голосування для визначення шорт-листа з 10 фільмів, члени команд, які працювали над цими фільмами, будуть запрошені на презентацію їхніх творів, де візьмуть участь у дискусії.

Додамо, що наступного року церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

Раніше

УНН писав, що після багатьох років, коли Академія кінематографічних мистецтв та наук значною мірою ігнорувала каскадерське мистецтво, до "Оскара" планують додати цю нову категорію. Академія оголосила, що має намір почати видавати статуетки "Оскар" за дизайн трюків, починаючи з фільмів, випущених у 2027 році до 100-річчя церемонії нагородження.

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