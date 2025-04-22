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Для премии "Оскар" установили новые правила относительно голосования и ИИ

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Киноакадемия меняет правила голосования: члены должны смотреть все фильмы. Внедрены новые положения относительно ИИ, режиссеров-беженцев и кастинга.

Для премии "Оскар" установили новые правила относительно голосования и ИИ

Академия кинематографических искусств и наук 21 апреля объявила, что отныне ее члены должны будут смотреть все номинированные фильмы в каждой категории, чтобы иметь право голосовать за вручение премии "Оскар". Академия также выдвинула несколько новых правил относительно искусственного интеллекта, режиссеров-беженцев и кастинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Избиратели "Оскара" больше не смогут пропускать просмотр некоторых из номинированных фильмов. Академия кинематографических искусств и наук в понедельник объявила, что отныне ее члены должны будут смотреть все номинированные фильмы в каждой категории, чтобы иметь право голосовать в финальном раунде голосования за премию "Оскар". До сих пор тех, кто голосовал за премию "Оскар", поощряли только наблюдать за номинантами и голосовать за категории, в которых они чувствовали себя соответствующими", - говорится в публикации.

В последние годы то, какие фильмы смотрят члены академии, рассматривалось как фактор, указывающий на победу. Однако члены комиссии нередко признавались, что они просто не успели посмотреть другие фильмы.

Новые правила для номинантов

В категории "Лучший международный фильм" Академия теперь позволит кинематографистам со статусом беженца подаваться на номинацию от страны, в которой они фактически проживают. Но правила на участие меняются. Большинство участников команды, работавшей над фильмом, должно находиться и работать в стране, от которой подается фильм.

"Страна, подающая фильм, должна подтвердить, что творческий контроль над фильмом был по большей части в руках граждан, резидентов или лиц со статусом беженца или убежища в подающей стране", - говорится в новом положении.

Издание отмечает, что изменение правил не изменит перспектив получения "Оскара" для кинематографистов, оставшихся в своих странах. Также не изменили правил относительно допуска фильмов к номинации отборочными комитетами.

Искусственный интеллект в кино

Академия постановила, что использование инструментов искусственного интеллекта "не способствует и не вредит шансам на номинацию". В нынешних соревнованиях за премию "Оскар" "Бруталист" Брэйди Корбета стал предметом споров после того, как его редактор заявил, что искусственный интеллект был использован для улучшения венгерского диалога звезд Эдриена Броуди (который в конце концов получил награду за лучшую мужскую роль) и Фелисити Джонс (которая была номинирована на лучшую женскую роль второго плана).

"Академия и каждый филиал будут оценивать достижения, принимая во внимание степень, до которой человек был в центре творческого авторства, когда выбирали, какой фильм наградить", - заявили в академии в понедельник.

Кастинг на номинацию на "Оскар"

Киноакадемия также установила некоторые правила для кастинга на номинацию на "Оскар". После раунда голосования для определения шорт-листа из 10 фильмов, члены команд, работавших над этими фильмами, будут приглашены на презентацию их произведений, где примут участие в дискуссии.

Добавим, что в следующем году церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.

Ранее

УНН писал, что после многих лет, когда Академия кинематографических искусств и наук в значительной степени игнорировала каскадерское искусство, к "Оскару" планируют добавить эту новую категорию. Академия объявила, что намерена начать выдавать статуэтки "Оскар" за дизайн трюков, начиная с фильмов, выпущенных в 2027 году к 100-летию церемонии награждения.

Алена Уткина

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