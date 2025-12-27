Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ у ніч на 27 грудня знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях. Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків, як дозволить безпекова ситуація.
Внаслідок атаки рф у ніч на 27 грудня знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях. Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація. Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає УНН.
Деталі
Від ночі триває масований російський удар по енергосистемі України. Внаслідок цього – знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях. Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах
Нагадаємо
Внаслідок атаки рф у ніч на 27 грудня без теплопостачання наразі майже третина Києва.