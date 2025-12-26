$41.930.00
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 7438 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11648 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12352 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13947 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15526 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36827 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37240 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94532 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48826 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані

Київ • УНН

 • 30859 перегляди

В Україні через сніг та ожеледицю зафіксовано 404 ДТП, з них 66 з потерпілими. У Києві сталося 45 аварій, 6 з них з постраждалими.

В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані

В Україні у 18 областях і Києві на ранок ожеледиця і сніг, на тлі снігопаду сталося 404 ДТП, у тому числі 45 у Києві, є загиблі та травмовані, повідомив у п'ятницю перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Деталі

З його слів, погодні умови в Україні ускладнилися. "На більшості доріг Києва, Київської, Житомирської, Вінницької, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Донецької, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Тернопільської, Чернівецької, Черкаської, Рівненської, Волинської та Хмельницької областей - ожеледиця та сніг", - вказав Білошицький.

За словами поліцейського, не всі водії встигли замінити літню гуму на зимову, "а дехто свідомо ігнорує цю необхідність". "Нагадую про це щороку, що навіть один автомобіль із зношеними або літніми шинами на слизькій дорозі може створити загрозу для всіх учасників руху - від незначних зіткнень до трагічних наслідків", - вказав він.

З початку доби, станом на 12:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП: по Україні - 404 виклики про ДТП, з яких 66 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані; по Києву - 45 викликів, з яких 6 ДТП - з травмованими

- повідомив Білошицький.

"Зима - не експеримент. Дотримуйтеся ПДР і не ризикуйте життям", - підкреслив Білошицький.

Юлія Шрамко

