В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Київ • УНН
В Україні через сніг та ожеледицю зафіксовано 404 ДТП, з них 66 з потерпілими. У Києві сталося 45 аварій, 6 з них з постраждалими.
В Україні у 18 областях і Києві на ранок ожеледиця і сніг, на тлі снігопаду сталося 404 ДТП, у тому числі 45 у Києві, є загиблі та травмовані, повідомив у п'ятницю перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.
Деталі
З його слів, погодні умови в Україні ускладнилися. "На більшості доріг Києва, Київської, Житомирської, Вінницької, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської, Донецької, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Тернопільської, Чернівецької, Черкаської, Рівненської, Волинської та Хмельницької областей - ожеледиця та сніг", - вказав Білошицький.
За словами поліцейського, не всі водії встигли замінити літню гуму на зимову, "а дехто свідомо ігнорує цю необхідність". "Нагадую про це щороку, що навіть один автомобіль із зношеними або літніми шинами на слизькій дорозі може створити загрозу для всіх учасників руху - від незначних зіткнень до трагічних наслідків", - вказав він.
З початку доби, станом на 12:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП: по Україні - 404 виклики про ДТП, з яких 66 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані; по Києву - 45 викликів, з яких 6 ДТП - з травмованими
"Зима - не експеримент. Дотримуйтеся ПДР і не ризикуйте життям", - підкреслив Білошицький.
В Україні в ДТП з початку року загинуло 2938 людей: стали відомі найбільш часті причини26.12.25, 09:27 • 2424 перегляди