Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято
Київ • УНН
Національний банк України опублікував графік роботи системи електронних платежів та банківської системи на кінець 2025 та початок 2026 року. СЕП працюватиме цілодобово, але з обмеженнями для Держказначейства 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року.
Національний банк України (НБУ) визначив, як працюватиме система електронних платежів та українська банківська система на кінець 2025 і початок 2026 року. Про це інформує УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Зазначається, що у цей період, як і впродовж всього 2025 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи.
Водночас Національний банк врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року
У зв’язку з цим:
- 30 грудня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.
- 31 грудня 2025 року та 01 січня 2026 року СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює в звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.
В НБУ також повідомили, що у понеділок, 30 грудня:
- Розрахунки Державної казначейської служби України за платежами з погашення та обслуговування державного боргу, у тому числі з датою валютування 31 грудня 2025 року, в іноземній валюті через Національний банк України та АТ “Укрексімбанк”, зокрема з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, здійснюються до 13.00.
- Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком у національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, у тому числі з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, здійснюються до 16.00.
"Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", - додали у НБУ.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав низку законопроєктів, що стосуються економіки та оборони. Серед них створення банків фінансової інклюзивності, продовження спеціальних правил роботи "Південмашу" та введення оподаткування банків.
