Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Київ • УНН
Мережею шириться відео, на якому російські військові заявляють про захоплення командно-спостережного пункту в Гуляйполі. Правоохоронці перевіряють справжність відео та обставини події, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.
Мережею шириться відео, зняте начебто у штабі одного з українських підрозділів у центрі Гуляйполя. На ньому російські військові стверджують, що захопили командно-спостережний пункт першого батальйону 106-ї бригади територіальної оборони. Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, наразі відео перевіряється правоохоронцями, передає кореспондент УНН.
Є факт появи відео. Зараз ми проводимо розслідування. Компетентні представники правоохоронного органу мають визначити, чи дійсно це відео є справжнім, чи дійсно така ситуація відбувалася. Мають бути встановленні причини та передумови виникнення цієї ситуації, чому вона виникла. І лише після закінчення такого слідства буде надана інформація про те, що насправді відбулося, чому це відео було в мережі
Крім того, він розповів, яка наразі ситуація у місті Гуляйполе.
Ситуація в самому місті Гуляйполе доволі важка, противник, продовжує свої штурмові дії, продовжує спроби витіснити сили оборони з міста. На вулиці тривають бої. Щодня ми фіксуємо по два-три десятки бойових зіткнень, які відбуваються безпосередньо в Гуляйполі. Противник намагається завести групи закріплення і залишити їх щоб вони були на певних позиціях, щоб вони утримувались на таких позицій, сили оборони України блокують просування ворога і завдають вогневого ураження по таких групах
Раніше
У мережі з'явилось відео, на якому окупанти показали кадри з нібито контрольно-наглядового пункту на вулиці Соборній у Гуляйполі.
російські військові показали прапор бригади тероборони Збройних сил України, комп'ютери, радіостанції, карту командира та нібито незапаролені телефони.