20:03 • 3036 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 7158 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 11488 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 12263 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13880 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15484 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36779 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37220 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 94366 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48797 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 70022 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 60753 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі

Київ • УНН

 • 50423 перегляди

Мережею шириться відео, на якому російські військові заявляють про захоплення командно-спостережного пункту в Гуляйполі. Правоохоронці перевіряють справжність відео та обставини події, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі

Мережею шириться відео, зняте начебто у штабі одного з українських підрозділів у центрі Гуляйполя. На ньому російські військові стверджують, що захопили командно-спостережний пункт першого батальйону 106-ї бригади територіальної оборони. Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, наразі відео перевіряється правоохоронцями, передає кореспондент УНН.

Є факт появи відео. Зараз ми проводимо розслідування. Компетентні представники правоохоронного органу мають визначити, чи дійсно це відео є справжнім, чи дійсно така ситуація відбувалася. Мають бути встановленні причини та передумови виникнення цієї ситуації, чому вона виникла. І лише після закінчення такого слідства буде надана інформація про те, що насправді відбулося, чому це відео було в мережі 

- наголосив Волошин.

Крім того, він розповів, яка наразі ситуація у місті Гуляйполе.

Ситуація в самому місті Гуляйполе доволі важка, противник, продовжує свої штурмові дії, продовжує спроби витіснити сили оборони з міста. На вулиці тривають бої. Щодня ми фіксуємо по два-три десятки бойових зіткнень, які відбуваються безпосередньо в Гуляйполі. Противник намагається завести групи закріплення і залишити їх щоб вони були на певних позиціях, щоб вони утримувались на таких позицій, сили оборони України блокують просування ворога і завдають вогневого ураження по таких групах 

– додав Волошин.

Раніше

У мережі з'явилось відео, на якому окупанти показали  кадри з нібито контрольно-наглядового пункту на вулиці Соборній у Гуляйполі.

російські військові показали прапор бригади тероборони Збройних сил України, комп'ютери, радіостанції, карту командира та нібито незапаролені телефони.

Алла Кіосак

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України
Гуляйполе
Україна