Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі

Мережею шириться відео, зняте начебто у штабі одного з українських підрозділів у центрі Гуляйполя. На ньому російські військові стверджують, що захопили командно-спостережний пункт першого батальйону 106-ї бригади територіальної оборони. Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, наразі відео перевіряється правоохоронцями, передає кореспондент УНН.

Є факт появи відео. Зараз ми проводимо розслідування. Компетентні представники правоохоронного органу мають визначити, чи дійсно це відео є справжнім, чи дійсно така ситуація відбувалася. Мають бути встановленні причини та передумови виникнення цієї ситуації, чому вона виникла. І лише після закінчення такого слідства буде надана інформація про те, що насправді відбулося, чому це відео було в мережі