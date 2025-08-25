$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 19453 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 16197 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 18007 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 99782 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 101769 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 48875 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 56025 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 61556 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49143 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41343 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Скронева підвіска і наконечник стріли: до України повернуто два цінні артефакти

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Австралія передала Україні два археологічні предмети: скроневу підвіску III тисячоліття до нашої ери та наконечник стріли XII-XIII століть. Ці артефакти після прибуття будуть досліджені та включені до Музейного фонду України.

Скронева підвіска і наконечник стріли: до України повернуто два цінні артефакти

Австралія повернула Україні два археологічні предмети — скроневу підвіску, що може належати до прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тисячоліття до нашої ери, і наконечник стріли, поширений на давньоруських пам'ятках XII-XIII століть. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Ще 28 лютого 2025 року австралійська сторона повідомила про готовність повернути Україні зазначені предмети на підставі Закону Австралії про охорону рухомої культурної спадщини 1986 року та розпорядження Міністра мистецтв Австралії Тоні Берка

- йдеться у повідомленні.

Проблематика незаконного обігу культурних цінностей особливо гостро постала для України через варварські руйнування, загарбання і розграбування, а також незаконні археологічні розкопки, що здійснює рф. Саме тому співпраця з міжнародними партнерами у цій сфері є надзвичайно важливою.

Повернення археологічних предметів яскраво демонструє зусилля Австралії у боротьбі з незаконним переміщенням культурних цінностей та сприяє збереженню культурної спадщини українського народу.

Після прибуття в Україну артефакти будуть передані до державної частини Музейного фонду України, досліджені та введені в науковий обіг.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України системно реалізує заходи, спрямовані на координацію з міжнародними партнерами політики щодо протидії незаконному переміщенню українських культурних цінностей. Такі дії також є частиною роботи в рамках "Культурного Рамштайну".

Україна обирає претендента на "Оскар": 8 фільмів змагаються за номінацію23.08.25, 01:23 • 4505 переглядiв

Ольга Розгон

КультураНовини Світу
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Рамштайн (авіабаза)
Австралія
Україна