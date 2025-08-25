Скронева підвіска і наконечник стріли: до України повернуто два цінні артефакти
Київ • УНН
Австралія передала Україні два археологічні предмети: скроневу підвіску III тисячоліття до нашої ери та наконечник стріли XII-XIII століть. Ці артефакти після прибуття будуть досліджені та включені до Музейного фонду України.
Ще 28 лютого 2025 року австралійська сторона повідомила про готовність повернути Україні зазначені предмети на підставі Закону Австралії про охорону рухомої культурної спадщини 1986 року та розпорядження Міністра мистецтв Австралії Тоні Берка
Ще 28 лютого 2025 року австралійська сторона повідомила про готовність повернути Україні зазначені предмети на підставі Закону Австралії про охорону рухомої культурної спадщини 1986 року та розпорядження Міністра мистецтв Австралії Тоні Берка
Проблематика незаконного обігу культурних цінностей особливо гостро постала для України через варварські руйнування, загарбання і розграбування, а також незаконні археологічні розкопки, що здійснює рф. Саме тому співпраця з міжнародними партнерами у цій сфері є надзвичайно важливою.
Повернення археологічних предметів яскраво демонструє зусилля Австралії у боротьбі з незаконним переміщенням культурних цінностей та сприяє збереженню культурної спадщини українського народу.
Після прибуття в Україну артефакти будуть передані до державної частини Музейного фонду України, досліджені та введені в науковий обіг.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України системно реалізує заходи, спрямовані на координацію з міжнародними партнерами політики щодо протидії незаконному переміщенню українських культурних цінностей. Такі дії також є частиною роботи в рамках "Культурного Рамштайну".
