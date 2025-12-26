"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, вказавши, що багато може вирішитися до нового року, пише УНН.

Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!