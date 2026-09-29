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Еврейские дрейдлы, икона и крест XIX века - из Украины пытались вывезти культурные ценности

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Киевские таможенники изъяли культурные ценности XIX века, которые направлялись в США и Эстонию. Разрешительные документы на вывоз не предоставили.

Еврейские дрейдлы, икона и крест XIX века - из Украины пытались вывезти культурные ценности

Киевские таможенники не разрешили вывезти за пределы Украины культурные ценности XIX века — волчки, старинную икону и крест. Экспертиза подтвердила, что предметы являются культурными ценностями. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Волчки и крест, направлявшиеся в США, а икона — в Эстонию, были обнаружены во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Учитывая признаки старины, таможенники направили их в Национальный музей истории Украины на экспертизу для определения их принадлежности к культурным ценностям

— говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов, три маленьких волчка — традиционные для еврейской культуры дрейдлы. Это атрибут древней игры, в которую дети играют во время празднования Хануки. На гранях дрейдлов изображены буквы иврита, складывающиеся во фразу «Великое чудо произошло там».

История этой игры связана с событиями II века до н. э. В 167 году до н. э. сирийский царь Антиох существенно ограничил права иудеев в соблюдении религиозных заповедей и запретил изучение Торы. Иудеи были вынуждены изучать её тайно, скрываясь в пещерах. Согласно преданиям, у входа оставляли детей, которые, заметив приближение стражников, начинали шумно играть дрейдлами, чтобы взрослые успели спрятать свитки Торы.

Обнаруженные дрейдлы имеют археологическое происхождение. Подобные предметы представлены в музейных собраниях Украины довольно ограниченно.

Металлическая икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» — образец старообрядческой меднолитой пластики XIX века. Такие иконки носили как оберег или подвешивали у изголовья больных.

Обнаруженный восьмиконечный крест — это напрестольный крест-распятие. Они стали обязательным атрибутом священников, которые надевают их во время рукоположения.

Согласно действующему законодательству Украины, для вывоза культурных ценностей за границу необходимы разрешительные документы. Такие документы таможенникам предоставлены не были.

Из Украины пытались вывезти скифские наконечники и коллекцию монет13.01.26, 22:11 • 4813 просмотров

Ольга Розгон

КультураКриминал и ЧП
Государственная таможенная служба Украины
Национальный музей истории Украины
Соединённые Штаты
Эстония
Украина