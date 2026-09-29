Еврейские дрейдлы, икона и крест XIX века - из Украины пытались вывезти культурные ценности

Киевские таможенники не разрешили вывезти за пределы Украины культурные ценности XIX века — волчки, старинную икону и крест. Экспертиза подтвердила, что предметы являются культурными ценностями. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Волчки и крест, направлявшиеся в США, а икона — в Эстонию, были обнаружены во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Учитывая признаки старины, таможенники направили их в Национальный музей истории Украины на экспертизу для определения их принадлежности к культурным ценностям — говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов, три маленьких волчка — традиционные для еврейской культуры дрейдлы. Это атрибут древней игры, в которую дети играют во время празднования Хануки. На гранях дрейдлов изображены буквы иврита, складывающиеся во фразу «Великое чудо произошло там».

История этой игры связана с событиями II века до н. э. В 167 году до н. э. сирийский царь Антиох существенно ограничил права иудеев в соблюдении религиозных заповедей и запретил изучение Торы. Иудеи были вынуждены изучать её тайно, скрываясь в пещерах. Согласно преданиям, у входа оставляли детей, которые, заметив приближение стражников, начинали шумно играть дрейдлами, чтобы взрослые успели спрятать свитки Торы.

Обнаруженные дрейдлы имеют археологическое происхождение. Подобные предметы представлены в музейных собраниях Украины довольно ограниченно.

Металлическая икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» — образец старообрядческой меднолитой пластики XIX века. Такие иконки носили как оберег или подвешивали у изголовья больных.

Обнаруженный восьмиконечный крест — это напрестольный крест-распятие. Они стали обязательным атрибутом священников, которые надевают их во время рукоположения.

Согласно действующему законодательству Украины, для вывоза культурных ценностей за границу необходимы разрешительные документы. Такие документы таможенникам предоставлены не были.

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