Понад 7 тисяч унікальних артефактів на мільйони доларів повернули до державного фонду завдяки роботі прокуратури
Київ • УНН
Прокуратура передала державі найбільшу в історії незалежної України колекцію археологічних цінностей — понад 7 тисяч артефактів, вилучених у межах розслідування щодо незаконного зберігання культурної спадщини. Унікальні цінності, серед яких старовинні монети, давньогрецька кераміка та зброя, передано до Національного музею історії України.
Прокуратура передала державі найбільшу в історії незалежної України колекцію археологічних цінностей — понад 7 тисяч артефактів, вилучених у межах розслідування щодо незаконного зберігання культурної спадщини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено одну з наймасштабніших справ щодо незаконного зберігання культурних цінностей
У ході слідства вилучено понад 7 тисяч унікальних артефактів археології, нумізматики та зброї. Їхня сукупна вартість становить мільйони доларів.
Унікальні цінності передано до Національного музею історії України. Це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України.
Серед переданих державі цінностей:
• понад 5 000 старовинних монет грецьких міст-полісів Криму, Візантії, Київської Русі та Золотої Орди;
• давньогрецька кераміка та скляні судини віком понад 3–4 тисячі років;
• скіфська, візантійська, скандинавська та близькосхідна зброя, зокрема єдиний в Україні візантійський меч;
• античні шоломи, кольчуги, прикраси й предмети побуту;
• рідкісна колекція вогнепальної зброї.
Археологічні знахідки зберігалися на горищі та навіть у приміщенні електрощитової, де їх виявили під час обшуків у межах кримінального провадження щодо колишнього очільника Ради міністрів АР Крим. За даними слідства, він здійснював незаконне зберігання предметів археології, придбаних у так званих "чорних археологів"
Під час досудового розслідування колишній посадовець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю археологічну колекції, включно з частиною експонатів, що не були вилучені за результатами обшуків.
Частина переданих предметів є унікальними для України – аналогів їм немає навіть у музейних фондах. Саме тому їхнє повернення є винятковим кроком у збереженні національної культурної спадщини, - прокурор
Частину артефактів уже представлено відвідувачам Національного музею історії України, де їх зможе побачити кожен.
