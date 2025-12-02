Понад 7 тисяч унікальних артефактів на мільйони доларів повернули до державного фонду завдяки роботі прокуратури

$42.340.08
Ексклюзив
06:00 • 20362 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 29842 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 44227 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 36601 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 35222 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 30725 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 26396 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24346 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 56815 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21028 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 19707 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 21744 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 20659 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 19388 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 19610 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 20362 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 32384 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 39061 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 47397 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 56816 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вовчанськ
Державний кордон України
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 29823 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 32424 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 89015 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 64502 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 80704 перегляди
Техніка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа
Опалення

Понад 7 тисяч унікальних артефактів на мільйони доларів повернули до державного фонду завдяки роботі прокуратури

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прокуратура передала державі найбільшу в історії незалежної України колекцію археологічних цінностей — понад 7 тисяч артефактів, вилучених у межах розслідування щодо незаконного зберігання культурної спадщини. Унікальні цінності, серед яких старовинні монети, давньогрецька кераміка та зброя, передано до Національного музею історії України.

Понад 7 тисяч унікальних артефактів на мільйони доларів повернули до державного фонду завдяки роботі прокуратури

Прокуратура передала державі найбільшу в історії незалежної України колекцію археологічних цінностей — понад 7 тисяч артефактів, вилучених у межах розслідування щодо незаконного зберігання культурної спадщини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено одну з наймасштабніших справ щодо незаконного зберігання культурних цінностей

- йдеться у повідомленні.

У ході слідства вилучено понад 7 тисяч унікальних артефактів археології, нумізматики та зброї. Їхня сукупна вартість становить мільйони доларів.

Унікальні цінності передано до Національного музею історії України. Це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України.

Серед переданих державі цінностей:

• понад 5 000 старовинних монет грецьких міст-полісів Криму, Візантії, Київської Русі та Золотої Орди;

• давньогрецька кераміка та скляні судини віком понад 3–4 тисячі років;

• скіфська, візантійська, скандинавська та близькосхідна зброя, зокрема єдиний в Україні візантійський меч;

• античні шоломи, кольчуги, прикраси й предмети побуту;

 • рідкісна колекція вогнепальної зброї.

Археологічні знахідки зберігалися на горищі та навіть у приміщенні електрощитової, де їх виявили під час обшуків у межах кримінального провадження щодо колишнього очільника Ради міністрів АР Крим. За даними слідства, він здійснював незаконне зберігання предметів археології, придбаних у так званих "чорних археологів"

- додали в Генпрокуратурі.

Під час досудового розслідування колишній посадовець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю археологічну колекції, включно з частиною експонатів, що не були вилучені за результатами обшуків.

Частина переданих предметів є унікальними для України – аналогів їм немає навіть у музейних фондах. Саме тому їхнє повернення є винятковим кроком у збереженні національної культурної спадщини, - прокурор

Частину артефактів уже представлено відвідувачам Національного музею історії України, де їх зможе побачити кожен.

"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"30.11.25, 01:33 • 10571 перегляд

Ольга Розгон

