Понад 7 тисяч унікальних артефактів на мільйони доларів повернули до державного фонду завдяки роботі прокуратури

Прокуратура передала державі найбільшу в історії незалежної України колекцію археологічних цінностей — понад 7 тисяч артефактів, вилучених у межах розслідування щодо незаконного зберігання культурної спадщини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

У ході слідства вилучено понад 7 тисяч унікальних артефактів археології, нумізматики та зброї. Їхня сукупна вартість становить мільйони доларів.

Унікальні цінності передано до Національного музею історії України. Це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України.

Серед переданих державі цінностей:

• понад 5 000 старовинних монет грецьких міст-полісів Криму, Візантії, Київської Русі та Золотої Орди;

• давньогрецька кераміка та скляні судини віком понад 3–4 тисячі років;

• скіфська, візантійська, скандинавська та близькосхідна зброя, зокрема єдиний в Україні візантійський меч;

• античні шоломи, кольчуги, прикраси й предмети побуту;

• рідкісна колекція вогнепальної зброї.

Археологічні знахідки зберігалися на горищі та навіть у приміщенні електрощитової, де їх виявили під час обшуків у межах кримінального провадження щодо колишнього очільника Ради міністрів АР Крим. За даними слідства, він здійснював незаконне зберігання предметів археології, придбаних у так званих "чорних археологів"