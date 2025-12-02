Более 7 тысяч уникальных артефактов на миллионы долларов возвращены в государственный фонд благодаря работе прокуратуры
Прокуратура передала государству крупнейшую в истории независимой Украины коллекцию археологических ценностей — более 7 тысяч артефактов, изъятых в рамках расследования о незаконном хранении культурного наследия. Уникальные ценности, среди которых старинные монеты, древнегреческая керамика и оружие, переданы в Национальный музей истории Украины.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено одно из самых масштабных дел по незаконному хранению культурных ценностей
В ходе следствия изъято более 7 тысяч уникальных артефактов археологии, нумизматики и оружия. Их совокупная стоимость составляет миллионы долларов.
Уникальные ценности переданы в Национальный музей истории Украины. Это самое большое пополнение музейного фонда за всю историю независимой Украины.
Среди переданных государству ценностей:
• более 5 000 старинных монет греческих городов-полисов Крыма, Византии, Киевской Руси и Золотой Орды;
• древнегреческая керамика и стеклянные сосуды возрастом более 3–4 тысяч лет;
• скифское, византийское, скандинавское и ближневосточное оружие, в частности единственный в Украине византийский меч;
• античные шлемы, кольчуги, украшения и предметы быта;
• редкая коллекция огнестрельного оружия.
Археологические находки хранились на чердаке и даже в помещении электрощитовой, где их обнаружили во время обысков в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Совета министров АР Крым. По данным следствия, он осуществлял незаконное хранение предметов археологии, приобретенных у так называемых "черных археологов"
В ходе досудебного расследования бывший чиновник заключил соглашение о признании виновности и согласился передать государству всю археологическую коллекцию, включая часть экспонатов, которые не были изъяты по результатам обысков.
Часть переданных предметов уникальны для Украины – аналогов им нет даже в музейных фондах. Именно поэтому их возвращение является исключительным шагом в сохранении национального культурного наследия, - прокурор
Часть артефактов уже представлена посетителям Национального музея истории Украины, где их сможет увидеть каждый.
