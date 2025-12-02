Более 7 тысяч уникальных артефактов на миллионы долларов возвращены в государственный фонд благодаря работе прокуратуры

$42.340.08
Эксклюзив
06:00 • 21633 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 30942 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 45239 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 37585 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 36019 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 31071 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 26668 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24395 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 57593 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21050 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 20706 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 22795 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории2 декабря, 02:19 • 21703 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 20406 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 20643 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 21641 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 33229 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 39881 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 48192 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 57601 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 30168 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 32744 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 89310 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 64772 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 80972 просмотра
Более 7 тысяч уникальных артефактов на миллионы долларов возвращены в государственный фонд благодаря работе прокуратуры

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Прокуратура передала государству крупнейшую в истории независимой Украины коллекцию археологических ценностей — более 7 тысяч артефактов, изъятых в рамках расследования о незаконном хранении культурного наследия. Уникальные ценности, среди которых старинные монеты, древнегреческая керамика и оружие, переданы в Национальный музей истории Украины.

Более 7 тысяч уникальных артефактов на миллионы долларов возвращены в государственный фонд благодаря работе прокуратуры

Прокуратура передала государству крупнейшую в истории независимой Украины коллекцию археологических ценностей — более 7 тысяч артефактов, изъятых в рамках расследования относительно незаконного хранения культурного наследия. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено одно из самых масштабных дел по незаконному хранению культурных ценностей

- говорится в сообщении.

В ходе следствия изъято более 7 тысяч уникальных артефактов археологии, нумизматики и оружия. Их совокупная стоимость составляет миллионы долларов.

Уникальные ценности переданы в Национальный музей истории Украины. Это самое большое пополнение музейного фонда за всю историю независимой Украины.

Среди переданных государству ценностей:

• более 5 000 старинных монет греческих городов-полисов Крыма, Византии, Киевской Руси и Золотой Орды;

• древнегреческая керамика и стеклянные сосуды возрастом более 3–4 тысяч лет;

• скифское, византийское, скандинавское и ближневосточное оружие, в частности единственный в Украине византийский меч;

• античные шлемы, кольчуги, украшения и предметы быта;

 • редкая коллекция огнестрельного оружия.

Археологические находки хранились на чердаке и даже в помещении электрощитовой, где их обнаружили во время обысков в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Совета министров АР Крым. По данным следствия, он осуществлял незаконное хранение предметов археологии, приобретенных у так называемых "черных археологов"

- добавили в Генпрокуратуре.

В ходе досудебного расследования бывший чиновник заключил соглашение о признании виновности и согласился передать государству всю археологическую коллекцию, включая часть экспонатов, которые не были изъяты по результатам обысков.

Часть переданных предметов уникальны для Украины – аналогов им нет даже в музейных фондах. Именно поэтому их возвращение является исключительным шагом в сохранении национального культурного наследия, - прокурор

Часть артефактов уже представлена посетителям Национального музея истории Украины, где их сможет увидеть каждый.

"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"30.11.25, 01:33 • 10571 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Обыск
Национальный музей истории Украины
Крым
Украина