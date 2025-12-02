Более 7 тысяч уникальных артефактов на миллионы долларов возвращены в государственный фонд благодаря работе прокуратуры

Прокуратура передала государству крупнейшую в истории независимой Украины коллекцию археологических ценностей — более 7 тысяч артефактов, изъятых в рамках расследования относительно незаконного хранения культурного наследия. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В ходе следствия изъято более 7 тысяч уникальных артефактов археологии, нумизматики и оружия. Их совокупная стоимость составляет миллионы долларов.

Уникальные ценности переданы в Национальный музей истории Украины. Это самое большое пополнение музейного фонда за всю историю независимой Украины.

Среди переданных государству ценностей:

• более 5 000 старинных монет греческих городов-полисов Крыма, Византии, Киевской Руси и Золотой Орды;

• древнегреческая керамика и стеклянные сосуды возрастом более 3–4 тысяч лет;

• скифское, византийское, скандинавское и ближневосточное оружие, в частности единственный в Украине византийский меч;

• античные шлемы, кольчуги, украшения и предметы быта;

• редкая коллекция огнестрельного оружия.

Археологические находки хранились на чердаке и даже в помещении электрощитовой, где их обнаружили во время обысков в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Совета министров АР Крым. По данным следствия, он осуществлял незаконное хранение предметов археологии, приобретенных у так называемых "черных археологов"