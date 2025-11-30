"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"
Киев • УНН
Аукционный дом Sotheby's в Великобритании продал ювелирное изделие в форме зайца "Джек" за 82 550 фунтов стерлингов. Изделие из 18-каратного золота с рубиновым глазом, созданное Китом Уильямсом, ранее было объектом всемирной охоты за сокровищами.
Аукционный дом Sotheby's в Великобритании во второй раз продал ювелирное изделие в форме зайца, которое в конце 1970-х и начале 1980-х искали охотники за сокровищами со всего мира. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что "золотого зайца", которого назвали Джеком, изготовил художник Кит Уильямс. Изделие из 18-каратного золота имеет рубиновый глаз и корпус с орнаментом Flowhead, каждый элемент которого инкрустирован бирюзой.
Указывается, что лот ушел с молотка за "жалкие" 82 550 фунтов стерлингов (около 4,6 млн грн). Изделие приобрел частный коллекционер из Великобритании.
Справка
В 1979 году Кит Уильямс спрятал "золотого зайца", который на то время стоил около 5 тысяч фунтов стерлингов, в терракотовом футляре, запечатанном воском, чтобы его нельзя было обнаружить металлодетекторами.
После этого художник создал книгу "Маскарад", в которой изложил ребусы, указывающие на то, где он спрятал зайца. Это привлекло охотников за сокровищами со всего мира. Уильямсу звонили и писали письма с просьбой подсказать, как найти сокровище.
Саму книгу раскупили за два дня, а художник путешествовал по США и появлялся на ток-шоу. Одна авиакомпания даже продавала билеты на "10-дневные туры за сокровищами "Маскарада", где путешественникам давали лопаты и карты Великобритании.
В 1982 году зайца нашел мужчина по имени Дугалд Томпсон. В 1988 году на аукционе в Sotheby's Джека купил частный британский коллекционер за 31 тысячу 900 фунтов стерлингов.
Напомним
