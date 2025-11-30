$42.190.00
18:27 • 8994 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 15780 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 14747 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 15283 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 15899 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14198 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14234 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13802 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14458 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14842 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Аукционный дом Sotheby's в Великобритании продал ювелирное изделие в форме зайца "Джек" за 82 550 фунтов стерлингов. Изделие из 18-каратного золота с рубиновым глазом, созданное Китом Уильямсом, ранее было объектом всемирной охоты за сокровищами.

"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"

Аукционный дом Sotheby's в Великобритании во второй раз продал ювелирное изделие в форме зайца, которое в конце 1970-х и начале 1980-х искали охотники за сокровищами со всего мира. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "золотого зайца", которого назвали Джеком, изготовил художник Кит Уильямс. Изделие из 18-каратного золота имеет рубиновый глаз и корпус с орнаментом Flowhead, каждый элемент которого инкрустирован бирюзой.

Указывается, что лот ушел с молотка за "жалкие" 82 550 фунтов стерлингов (около 4,6 млн грн). Изделие приобрел частный коллекционер из Великобритании.

Справка

В 1979 году Кит Уильямс спрятал "золотого зайца", который на то время стоил около 5 тысяч фунтов стерлингов, в терракотовом футляре, запечатанном воском, чтобы его нельзя было обнаружить металлодетекторами.

После этого художник создал книгу "Маскарад", в которой изложил ребусы, указывающие на то, где он спрятал зайца. Это привлекло охотников за сокровищами со всего мира. Уильямсу звонили и писали письма с просьбой подсказать, как найти сокровище.

Саму книгу раскупили за два дня, а художник путешествовал по США и появлялся на ток-шоу. Одна авиакомпания даже продавала билеты на "10-дневные туры за сокровищами "Маскарада", где путешественникам давали лопаты и карты Великобритании.

В 1982 году зайца нашел мужчина по имени Дугалд Томпсон. В 1988 году на аукционе в Sotheby's Джека купил частный британский коллекционер за 31 тысячу 900 фунтов стерлингов.

Напомним

Ранее в этом месяце золотой унитаз "Америка" работы итальянского современного художника Маурицио Каттелана продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $12 млн.

Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 миллиона долларов21.11.25, 05:32 • 4500 просмотров

Вадим Хлюдзинский

КультураНовости Мира
Золото
Великобритания
Соединённые Штаты