Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 миллиона долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало стал самой дорогой ее работой, когда-либо проданной на аукционе: картина была продана за 54,7 миллиона долларов. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Полотно "El sueño (La cama)" ("Сон (Кровать)") получило этот титул на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, побив предыдущий рекорд, принадлежавший американской художнице Джорджии О'Киф. Ее картина "Дурман/Белый цветок № 1", которая ранее висела в Белом доме, была продана в 2014 году за 44,4 миллиона долларов.

Сюрреалистический автопортрет Кало, выставленный частным коллекционером, оценивался в 40–60 миллионов долларов. Другой автопортрет художницы — "Диего и я" — ранее занимал второе место среди самых дорогих произведений искусства, созданных женщиной, после того как его продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в 2021 году

Отмечается, что перед аукционом картина, которую не показывали публике почти три десятилетия, демонстрировалась в Лондоне, Абу-Даби, Гонконге, Париже и Нью-Йорке.

В электронном письме CNN перед аукционом Анна Ди Стази, руководитель отдела латиноамериканского искусства Sotheby's, написала, что "El sueño (La cama)" — "одна из немногих работ такого уровня, которые до сих пор находятся в частных руках".

Фрида Кало занимает совершенно уникальное место в истории искусства. Ее картины — глубоко личные и в то же время универсальные — создают почти духовную связь со зрителями. Мы видели это в этом сезоне, когда "El sueño" ("Кровать") демонстрировалось по всему миру, и люди выстраивались в очереди