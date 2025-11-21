$42.150.06
Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 миллиона долларов

Киев • УНН

 • 3840 просмотра

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало под названием «El sueño (La cama)» был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 54,7 миллиона долларов. Это сделало его самой дорогой работой Кало и самым дорогим произведением латиноамериканского искусства в истории.

Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные 54,7 миллиона долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало стал самой дорогой ее работой, когда-либо проданной на аукционе: картина была продана за 54,7 миллиона долларов. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Подробности

Полотно "El sueño (La cama)" ("Сон (Кровать)") получило этот титул на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, побив предыдущий рекорд, принадлежавший американской художнице Джорджии О'Киф. Ее картина "Дурман/Белый цветок № 1", которая ранее висела в Белом доме, была продана в 2014 году за 44,4 миллиона долларов.

Сюрреалистический автопортрет Кало, выставленный частным коллекционером, оценивался в 40–60 миллионов долларов. Другой автопортрет художницы — "Диего и я" — ранее занимал второе место среди самых дорогих произведений искусства, созданных женщиной, после того как его продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в 2021 году

- говорится в сообщении.

Отмечается, что перед аукционом картина, которую не показывали публике почти три десятилетия, демонстрировалась в Лондоне, Абу-Даби, Гонконге, Париже и Нью-Йорке.

В электронном письме CNN перед аукционом Анна Ди Стази, руководитель отдела латиноамериканского искусства Sotheby's, написала, что "El sueño (La cama)" — "одна из немногих работ такого уровня, которые до сих пор находятся в частных руках".

Фрида Кало занимает совершенно уникальное место в истории искусства. Ее картины — глубоко личные и в то же время универсальные — создают почти духовную связь со зрителями. Мы видели это в этом сезоне, когда "El sueño" ("Кровать") демонстрировалось по всему миру, и люди выстраивались в очереди

- сказала Анна Ди Стази.

По данным CNN, картина входила в аукцион частной коллекции "Изысканное тело". В нее вошло более 80 сюрреалистических картин, рисунков и скульптур, в том числе работы Рене Магритта и Сальвадора Дали.

Напомним

Золотой унитаз "Америка" итальянского художника Маурицио Каттелана продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12 миллионов долларов неизвестному покупателю. Арт-объект из 18-каратного золота, функционирующий как обычный туалет, высмеивает чрезмерное американское богатство.

Вита Зеленецкая

