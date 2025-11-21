$42.090.00
Автопортрет Фріди Кало продано за рекордні 54,7 мільйона доларів

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало під назвою "El sueño (La cama)" продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 54,7 мільйона доларів. Це зробило його найдорожчою роботою Кало та найдорожчим твором латиноамериканського мистецтва в історії.

Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало став найдорожчою її роботою, коли-небудь проданою на аукціоні: картину продали за 54,7 мільйона доларів. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Полотно "El sueño (La cama)" ("Сон (Ліжко)") отримало цей титул на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку, побивши попередній рекорд, що належав американській художниці Джорджії О’Кіф. Її картина "Дурман/Біла квітка № 1", яка раніше висіла у Білому домі, була продана у 2014 році за 44,4 мільйона доларів.

Сюрреалістичний автопортрет Кало, виставлений приватним колекціонером, оцінювався у 40–60 мільйонів доларів. Інший автопортрет художниці — "Дієго і я" - раніше займав друге місце серед найдорожчих творів мистецтва, створених жінкою, після того як його продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку у 2021 році

- йдеться у дописі.

Зазначається, що перед аукціоном картина, яку не показували публіці майже три десятиліття, демонструвалася у Лондоні, Абу-Дабі, Гонконзі, Парижі та Нью-Йорку.

В електронному листі CNN перед аукціоном Анна Ді Стазі, керівниця відділу латиноамериканського мистецтва Sotheby's, написала, що "El sueño (La cama)" — "одна з небагатьох робіт такого рівня, які досі перебувають у приватних руках".

Фріда Кало посідає абсолютно унікальне місце в історії мистецтва. Її картини - глибоко особисті й водночас універсальні - створюють майже духовний зв’язок із глядачами. Ми бачили це цього сезону, коли "El sueño" ("Ліжко") демонструвалося по всьому світу, й люди вишиковувалися у черги

- сказала Анна Ді Стазі.

За даними CNN, картина входила до аукціону приватної колекції "Вишукане тіло". До неї ввійшло понад 80 сюрреалістичних картин, рисунків і скульптур, зокрема роботи Рене Магрітта та Сальвадора Далі.

Нагадаємо

Золотий унітаз "Америка" італійського художника Мауріціо Каттелана продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 12 мільйонів доларів невідомому покупцю. Арт-об'єкт із 18-каратного золота, що функціонує як звичайний туалет, висміює надмірне американське багатство.

Віта Зеленецька

