Автопортрет Фріди Кало продано за рекордні 54,7 мільйона доларів

Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало став найдорожчою її роботою, коли-небудь проданою на аукціоні: картину продали за 54,7 мільйона доларів. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Полотно "El sueño (La cama)" ("Сон (Ліжко)") отримало цей титул на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку, побивши попередній рекорд, що належав американській художниці Джорджії О’Кіф. Її картина "Дурман/Біла квітка № 1", яка раніше висіла у Білому домі, була продана у 2014 році за 44,4 мільйона доларів.

Сюрреалістичний автопортрет Кало, виставлений приватним колекціонером, оцінювався у 40–60 мільйонів доларів. Інший автопортрет художниці — "Дієго і я" - раніше займав друге місце серед найдорожчих творів мистецтва, створених жінкою, після того як його продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку у 2021 році - йдеться у дописі.

Зазначається, що перед аукціоном картина, яку не показували публіці майже три десятиліття, демонструвалася у Лондоні, Абу-Дабі, Гонконзі, Парижі та Нью-Йорку.

В електронному листі CNN перед аукціоном Анна Ді Стазі, керівниця відділу латиноамериканського мистецтва Sotheby's, написала, що "El sueño (La cama)" — "одна з небагатьох робіт такого рівня, які досі перебувають у приватних руках".

Фріда Кало посідає абсолютно унікальне місце в історії мистецтва. Її картини - глибоко особисті й водночас універсальні - створюють майже духовний зв’язок із глядачами. Ми бачили це цього сезону, коли "El sueño" ("Ліжко") демонструвалося по всьому світу, й люди вишиковувалися у черги - сказала Анна Ді Стазі.

За даними CNN, картина входила до аукціону приватної колекції "Вишукане тіло". До неї ввійшло понад 80 сюрреалістичних картин, рисунків і скульптур, зокрема роботи Рене Магрітта та Сальвадора Далі.

