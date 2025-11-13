Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млн

Бриллиантовая брошь, утерянная французским императором Наполеоном во время бегства с поля битвы при Ватерлоо в начале XIX века, была продана на женевском аукционе в среду более чем за 3,5 миллиона швейцарских франков (около 4,4 миллиона долларов), сообщает Sotheby's, пишет УНН со ссылкой на AP.

Брошь, которую также можно носить как подвеску, украшена овальным бриллиантом весом более 13 карат, окруженным бриллиантами более мелкой огранки. Цена продажи значительно превысила верхнюю границу предварительной оценки в 200 000 франков.

Цена с молотка составила 2,85 миллиона франков без учета комиссий и других расходов, включенных в окончательную стоимость.

Круглый драгоценный камень был найден среди личных вещей Наполеона в экипажах, застрявших на грязных дорогах, когда он и его войска бежали от британских войск герцога Веллингтона и прусской армии под командованием фельдмаршала фон Блюхера, сообщает Sotheby's.

Более двух столетий эти драгоценности были частью семейных реликвий прусского королевского дома Гогенцоллернов. Sotheby's не раскрывает личность продавца, утверждая, что покупатель был "частным коллекционером".

Среди десятков лотов на аукционе был зеленый берилл весом более 132 карата, который, как говорят, Наполеон носил во время своей коронации в 1804 году. Драгоценный камень был продан с молотка за 838 000 франков, что более чем в 17 раз превысило предварительную оценку.

Один из экспертов по бриллиантам отметил, что аукцион приобрел дополнительную привлекательность после громкого ограбления Лувра в Париже в прошлом месяце, во время которого были похищены наполеоновские драгоценности.

"Учитывая недавнее ограбление Лувра и происхождение, пожалуй, самой известной французской фигуры в истории, я не удивлен, что украшение ушло за 3,5 миллиона франков, - сказал Тобиас Корминд, управляющий директор онлайн-ювелирного магазина 77 Diamonds. - Эта брошь появилась в момент возрождения интереса всего мира к наполеоновским драгоценностям, и ее история непревзойденна".

В среду Sotheby's также провел аукцион "высокого ювелирного искусства", но еще до его начала объявил, что главный лот - 10-каратный розовый бриллиант, предварительно известный как "Сияющая роза" (Glowing Rose), - снят с торгов.

Позже аукционный дом сообщил, что лот был снят с торгов "после переговоров с продавцом" (владельцем), не вдаваясь в подробности. Ожидалось, что драгоценный камень будет продан примерно за 20 миллионов долларов. Его владелец не был установлен.

