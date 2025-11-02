$42.080.01
Прокуратура Франции: Лувр ограбили не мафиози, а мелкие преступники из пригородов Парижа

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Прокуратура Франции установила, что громкое дневное ограбление Лувра, во время которого вынесли исторические драгоценности на 102 миллиона долларов, совершили мелкие преступники из бедных северных районов Парижа. Арестованы трое подозреваемых, не имеющих связей с организованной преступностью.

Прокуратура Франции: Лувр ограбили не мафиози, а мелкие преступники из пригородов Парижа

Французская прокуратура заявила, что громкое дневное ограбление Лувра, во время которого из музея вынесли исторические драгоценности на 102 миллиона долларов, было делом рук не профессиональных гангстеров, а мелких преступников из бедных северных районов Парижа. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По словам парижского прокурора Лор Беккуо, четверо подозреваемых, трое из которых уже арестованы, «не имеют профиля организованной преступности». Она подчеркнула, что это «местные жители из Сен-Сен-Дени» – района, известного высоким уровнем безработицы и мелких правонарушений.

Ограбление произошло менее чем за семь минут: двое мужчин разбили окно музея, открыли витрины угловыми шлифовальными машинками и скрылись на скутерах. Во время побега они потеряли самый ценный экспонат – корону императрицы Евгении, а также оставили на месте инструменты.

Полиция уже задержала трех подозреваемых мужчин и одну женщину, причастную к преступлению. Один из арестованных имеет 11 судимостей и ранее был осужден за аналогичное ограбление в 2015 году.

Беккуо отметила, что «по крайней мере один участник группы до сих пор находится на свободе».

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Париж
Франция