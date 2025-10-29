Громкое ограбление Лувра: подозреваемые частично признали свою причастность к преступлению
Двое подозреваемых, арестованных по делу об ограблении драгоценностей Лувра, частично признались в причастности. Четверо воров похитили девять предметов 19 октября, но драгоценности до сих пор не найдены.
Подозреваемые, арестованные по делу об ограблении Лувра, "частично признали свою причастность", передает УНН со ссылкой на Sky news.
Подробности
Двое подозреваемых, арестованных по делу об ограблении драгоценностей Лувра, "частично" признались в своей причастности к ограблению, по словам прокурора.
Прокурор Парижа Лор Беккуо рассказала об этом событии на пресс-конференции в среду.
Четверо воров украли девять предметов, один из которых был потерян и найден на месте происшествия, во время ограбления, которое было совершено, когда всемирно известный парижский музей был открыт для посетителей 19 октября.
Госпожа Беккуо также сказала, что драгоценности на данный момент не найдены.
Она также рассказала о сообщениях о том, что полиция считает, что ограбление могло быть "внутренней работой".
Госпожа Беккуо сказала, что "нет никаких доказательств того, что воры воспользовались помощью изнутри".
Добавим
Согласно французским правилам относительно организованной кражи, содержание под стражей может длиться до 96 часов. Этот срок должен закончиться, и прокуроры должны предъявить обвинения подозреваемым, освободить их или обратиться к судье с просьбой о продлении срока.
Ранее французская полиция признала значительные пробелы в защите Лувра.
Начальник полиции Парижа Патрис Форе заявил законодателям, что старение систем безопасности оставило слабые места.
"Технологический шаг не был сделан", – сказал он.
Господин Форе также сообщил, что разрешение Лувра на эксплуатацию камер безопасности незаметно истекло в июле и не было возобновлено.
Он сказал, что первое оповещение полиции поступило не от сигнализации Лувра, а от велосипедиста снаружи, который позвонил на экстренную линию.
