Громкое ограбление Лувра: группа грабителей, вероятно, состояла из четырех человек

По данным источников, близких к делу, двое подозреваемых, арестованных в субботу вечером, подозреваются в том, что они входили в группу из четырех человек, похитившую восемь французских королевских драгоценностей на сумму 88 миллионов евро - говорится в сообщении.

Добавим

"Второй подозреваемый, арестованный в районе Парижа, направлялся в Мали", - сообщил Le Figaro источник в полиции.

Что еще известно?

В галерее Наполеон преступники оставили многочисленные улики, включая более 150 образцов ДНК, папиллярных и других следов, взятых на месте невероятной кражи ювелирных изделий, сообщила в прошлый четверг парижский прокурор Лора Бекко, также выразив оптимизм. Анализы "требуют временных ограничений, даже если они являются приоритетом для лабораторий", - сообщила старший судья изданию Ouest-France. "Ответы, полученные в ближайшие дни" могут открыть "зацепки, особенно если преступники были в деле", – добавила она.

Использование видеонаблюдения также позволило отследить маршрут побега преступников через Париж и соседние департаменты. Чтобы отследить их след, полиция также получила доступ к записям с общественных и частных камер (автомагистралей, банков, предприятий и т.д.).

Сейчас полиция идет по следу сообщников, которых могут "задержать" в ближайшее время.

Напомним

26 октября стало известно, что двое преступников, участвовавших в ограблении Лувра, были арестованы в субботу вечером. Один из них был арестован в аэропорту Руасси при посадке на рейс в Алжир. Операция была проведена около 22:00 бригадой по борьбе с бандитизмом (BRB), ответственной за расследование, при поддержке сотрудников пограничной полиции. В то же время второго преступника арестовала парижская судебная полиция в Сен-Сен-Дени.

По данным СМИ, восемь королевских драгоценностей Франции стоимостью 88 миллионов евро на утро воскресенья так и не были найдены.