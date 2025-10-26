Громкое ограбление Лувра: группа грабителей, вероятно, состояла из четырех человек

$41.900.00
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 10019 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 10777 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 11155 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 19259 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 11377 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 11763 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
07:48 • 15052 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 36284 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65513 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзивы
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26 октября, 03:16 • 11914 просмотра
Украина перешла на зимнее время26 октября, 04:00 • 5430 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto26 октября, 05:24 • 33221 просмотра
Число пострадавших от атаки рф на столицу возросло до 31, самой младшей - 4 года08:10 • 3716 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек09:16 • 12868 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 19259 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 57536 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 85549 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 68886 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 89820 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Париж
Малайзия
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 31670 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 37670 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 38158 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 39010 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 41577 просмотра
Техника
Отопление
Северный поток — 2
Социальная сеть
Золото

Громкое ограбление Лувра: группа грабителей, вероятно, состояла из четырех человек

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Двое подозреваемых, арестованных в субботу вечером, вероятно, входили в группу из четырех человек, которая похитила восемь французских королевских драгоценностей на сумму 88 миллионов евро из Лувра. Один из них планировал бежать в Мали, другой был арестован в аэропорту Руасси при посадке на рейс в Алжир.

Громкое ограбление Лувра: группа грабителей, вероятно, состояла из четырех человек

Двое подозреваемых, арестованных в субботу вечером, предположительно, входили в группу из четырех человек, похитившую королевские драгоценности из Лувра, передает УНН со ссылкой на AFP.

По данным источников, близких к делу, двое подозреваемых, арестованных в субботу вечером, подозреваются в том, что они входили в группу из четырех человек, похитившую восемь французских королевских драгоценностей на сумму 88 миллионов евро 

- говорится в сообщении.

Добавим

В то же время Le Figaro стало известно, что второй арестованный планировал бежать в Мали.

"Второй подозреваемый, арестованный в районе Парижа, направлялся в Мали", - сообщил Le Figaro источник в полиции.

Что еще известно?

В галерее Наполеон преступники оставили многочисленные улики, включая более 150 образцов ДНК, папиллярных и других следов, взятых на месте невероятной кражи ювелирных изделий, сообщила в прошлый четверг парижский прокурор Лора Бекко, также выразив оптимизм. Анализы "требуют временных ограничений, даже если они являются приоритетом для лабораторий", - сообщила старший судья изданию Ouest-France. "Ответы, полученные в ближайшие дни" могут открыть "зацепки, особенно если преступники были в деле", – добавила она.

Использование видеонаблюдения также позволило отследить маршрут побега преступников через Париж и соседние департаменты. Чтобы отследить их след, полиция также получила доступ к записям с общественных и частных камер (автомагистралей, банков, предприятий и т.д.).

Сейчас полиция идет по следу сообщников, которых могут "задержать" в ближайшее время. 

Напомним

26 октября стало известно, что двое преступников, участвовавших в ограблении Лувра, были арестованы в субботу вечером. Один из них был арестован в аэропорту Руасси при посадке на рейс в Алжир. Операция была проведена около 22:00 бригадой по борьбе с бандитизмом (BRB), ответственной за расследование, при поддержке сотрудников пограничной полиции. В то же время второго преступника арестовала парижская судебная полиция в Сен-Сен-Дени.

По данным СМИ, восемь королевских драгоценностей Франции стоимостью 88 миллионов евро на утро воскресенья так и не были найдены.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Лувр