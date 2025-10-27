Поиск похищенных драгоценностей Лувра: двух подозреваемых идентифицировали по следам ДНК
Двух французов, одного из которых поймали в аэропорту, арестовали за ограбление Лувра. Их идентифицировали по ДНК, найденной на месте преступления.
Подозреваемые в ограблении Лувра были арестованы в эту субботу. В идентификации «решающую» роль сыграли следы ДНК. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFM TV, Le Parisien и Le Monde.
Один из арестованных накануне подозреваемых по делу об ограблении Лувра был найден благодаря «определяющей ДНК», которую идентифицировали на месте преступления. Об этом BFMTV сообщили близкие к расследованию источники.
На месте «ограбления века» усиленно работали судебно-медицинские эксперты, часами прочесывавшие территорию, выявляя каждый след.
Мы работаем либо с насыщенными следами — кровью, слюной, спермой — либо с плохими следами, то есть, например, контактными следами ДНК, несколько наугад, на поверхностях, которых, вероятно, касался обвиняемый
Всего было изъято более 150 образцов ДНК, а также отпечатков пальцев и других материалов.
Как информируют правоохранители Франции, один из подозреваемых был арестован в аэропорту Шарля де Голля при попытке бежать в Алжир. Другого мужчину следователи поймали в районе Сен-Сен-Дени в Париже.
Обоим мужчинам около тридцати лет, они являются гражданами Франции. При этом один из них имеет двойное французско-алжирское гражданство.
Согласно сообщению Le Parisien, опубликованному в это воскресенье, двое мужчин остаются под стражей полиции. В рамках расследования дела Лувра их, как сообщается, обвиняют в организованной краже и сговоре с целью преступления.
Обвинения могут быть усилены, если они способствовали уничтожению драгоценностей (например, продавая их компоненты по отдельности).
УНН сообщал, что двое преступников, причастных к всемирно известному ограблению Лувра, были арестованы в субботу вечером.
Двое подозреваемых, арестованных в субботу вечером, вероятно, входили в группу из четырех человек, которая похитила королевские драгоценности из Лувра.
