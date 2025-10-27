Пошук викрадених коштовностей Лувру: двох підозрюваних ідентифікуали за слідами ДНК

Підозрюваних у пограбуванні Лувру було заарештовано цієї суботи. В ідентифікації "вирішальну" роль зіграли сліди ДНК. Про це пише УНН із посиланням на BFM TV, Le Parisien та Le Monde.

Деталі

Одного з заарештованих напередодні підозрюваних у справі пограбування Лувру, було знайдено завдяки "визначальній ДНК", яку ідентифікували на місці злочину. Про це BFMTV повідомили близькі до розслідування джерела.

На місці "пограбування століття" посиленно працювали судово-медичні експерти, які годинами прочісували територію, виявляючи кожен слід.

Ми працюємо або з насиченими слідами — кров’ю, слиною, спермою — або з поганими слідами, тобто, наприклад, контактними слідами ДНК, дещо навмання, на поверхнях, яких, ймовірно, торкався обвинувачений - зазначив Перрін Рож'є-Тюбер, судовий експерт департаменту судової поліції.

Загалом було вилучено понад 150 зразків ДНК, а також відбитків пальців та інших матеріалів.

Як інформують правоохоронці Франції, одного з підозрюваних було заарештовано в аеропорту Шарля де Голля під час спроби втекти до Алжиру. Іншого чоловіка слідчі спіймали в районі Сен-Сен-Дені в Парижі.

Обом чоловікам близько тридцяти років, вони є громадянами Франції. При цьому один з них має подвійне французько-алжирське громадянство.

Згідно з повідомленням Le Parisien, опублікованими цієї неділі, двоє чоловіків залишаються під вартою поліції. У рамках розслідування справи Лувру їх, як повідомляється, звинувачують в організованій крадіжці та змові з метою злочину.

Звинувачення можуть бути посилені, якщо вони сприяли знищенню коштовностей (наприклад, продаючи їх компоненти окремо).

Нагадаємо

УНН повідомляв, що двох злочинців, причетних до всесвітньо відомого пограбування Лувру, було заарештовано в суботу ввечері.

Двоє підозрюваних, заарештованих у суботу ввечері, ймовірно, входили до групи з чотирьох осіб, яка викрала королівські коштовності з Лувру.

